Co se děje s Fruhvirtovou? Talent uvadá, všimli si v Mexiku. Češka je ale v klidu

Provází ji pověst obrovského talentu, hvězdy budoucnosti. Linda Fruhvirtová spolu s o dva roky mladší sestrou Brendou platí za tenistky s obrovským potenciálem. První jmenovaná ale letos tápe a propadá se žebříčkem. Naposledy nezvládla vyhrát dva zápasy v řadě ani na mexickém turnaji s dotací 115 tisíc dolarů. A tamní média to zaregistrovala.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 15, 2024 Czech Republic's Linda Fruhvirtova reacts during her first round match against Brazil's | Foto: Reuters

Ještě dva roky nazpátek působila starší ze sester Fruhvirtových na okruhu jako zjevení. Dostávala divoké karty na velké akce, dospělé soupeřky si s ní často nevěděly rady.

Zahrála si tak osmifinále v Miami, vyhrála první titul WTA v Čennáí a další rok pronikla i mezi poslední šestnáctku na Australian Open. Vyhoupla se tak do první padesátky světového žebříčku.

Jenže pak jako by se stroj zadrhnul, přišel střet s realitou a Češka se začala propadat žebříčkem, na konci loňského roku už figurovala na konci první stovky.

Přesto tatínek Hynek Fruhvirt před Vánoci v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz nepropadal panice.

"Byla to těžká sezona. Těžší než ta minulá. Pro Lindu to byl už třetí rok na okruhu. Soupeřky na ni byly víc a víc připravené. Když to zhodnotím celkově, nemůžeme být nespokojení, Linda skončila žebříčkově na konci plus mínus stejně, jako začala. Uvidíme, co přinese sezona příští," uvedl Fruhvirt.

Jenže zatím to není žádná sláva. Od začátku roku jeho starší dcera vyhrála jen sedm zápasů a 12 jich prohrála. Body tedy ubývají, aktuálně se nachází až na 138. místě rankingu. To znamená prodírat se do grandslamů přes kvalifikace.

I mexické novináře na tiskové konferenci turnaje v San Luis Potosi její žebříčkový propad zajímal. "Jedna věc je do první padesátky se dostat a druhá věc je se v ní udržet. Je to šance k zlepšení, já se tam zase dostanu," prohlásila odhodlaně Fruhvirtová

V posledních sezonách její tým hodně testuje nové trenéry. Zkoušeli například nizozemskou legendu Svena Groenevelda, na začátku roku zas v trenérském boxu Fruhvirtových hlídkoval chilský kouč a bývalí hráč Nicolas Massu.

"Na tenisu je dobré, že každý týden máte novou příležitost udělat lepší výsledek a já jsem pořád motivovaná vyhrávat a jít dál. Jsem soutěživá, chci vědět, co dokážu," dušuje se.

Odmítá, že by cítila tlak, že s nálepkou velkého talentu nyní nesplňuje očekávání veřejnosti a odborníků.

"Jsem na ten tlak vlastně zvyklá už od dětství, kdy na nás se sestrou byla upřena velká pozornost. Ale popravdě jsem tomu nikdy nevěnovala pozornost, nikdy mě nezajímalo, co říkají ostatní," dodala.

Zatím ale čeká, až se kormidlo jejích výkonů otočí na pozitivní stranu. V Mexiku tento týden vypadla ve druhém kole, když dostala dokonce kanára od aktuálně 156. hráčky světa Suzane Lamensové.