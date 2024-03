"Šílené, vyškolil mě jak třináctiletého kluka." Dimitrov ukončil naděje Alcaraze

Španělský tenista Carlos Alcaraz prohrál na Masters v Miami čtvrtfinále s Bulharem Grigorem Dimitrovem 2:6 a 4:6. Vítěz předchozího turnaje v Indian Wells tak ztratil naději na "Sunshine Double".

Dimitrov nedal druhému hráči světa šanci a v prvním i druhém setu si vypracoval vedení 4:1. Dvaatřicetiletý Bulhar zaznamenal 24 vítězných úderů a Alcaraze dokázal v pátém vzájemném utkání porazit podruhé.

"Hrál neuvěřitelně, prakticky dokonale," citovala Alcaraze agentura Reuters. "Jsem z toho dost rozladěný, protože mě vyškolil jak třináctiletého kluka. Bylo to šílené. Trenérovi jsem při zápase říkal: Nevím, co mám dělat. On nemá slabinu…" dodal.

V semifinále Dimitrov narazí na Alexander Zvereva z Německa, druhou dvojici tvoří v repríze loňského finále obhájce titulu Daniil Medveděv z Ruska a italská hvězda Jannik Sinner, který ve čtvrtfinále vyřadil Tomáše Macháče.

Dvacetiletý Alcaraz našel přemožitele po devíti zápasech a přišel o šanci získat tzv. "Sunshine Double". Posledním tenistou, který v jedné sezoně ovládl Masters v Indian Wells i v Miami, je Švýcar Roger Federer z roku 2017.

V semifinále ženské dvouhry si Danielle Collinsová poradila 6:3, 6:2 s Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska. Američanka, která po sezoně ukončí kariéru, ve finále nastoupí proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu a bude usilovat o třetí titul v kariéře a první od roku 2021.

Rybakinová, jež loni ve finále v Miami prohrála s Petrou Kvitovou, v semifinále porazila 6:4, 0:6, 7:6 trojnásobnou šampionku Victorii Azarenkovou z Běloruska. Rybakinová si bilanci v sezoně vylepšila na 22 výher a tři porážky a zahraje si o třetí letošní a celkově osmý titul.