Máte tam bombu, ozvalo se. Lendl odmítl hrát, roky podezíral zhrzené Američany

Před čtyřiceti lety - v březnu 1984 - zažil svět tenisu dodnes neobjasněný incident. Finále mužského turnaje v nizozemském Rotterdamu mezi Ivanem Lendlem a Jimmym Connorsem přerušila hrozba bombového útoku. I když se nebezpečí nepotvrdilo, zápas už se nikdy nedohrál.

Čtyřiadvacetiletý Lendl byl už tehdy s 39 turnajovými tituly na kontě absolutní špičkou, ačkoli první ze svých osmi grandslamových titulů získal až o pár měsíců později v Paříži.

Americké legendě, o osm let staršímu Jimmymu Connorsovi, rozhodně měl co vracet. Ve dvou ročnících po sobě ho totiž Connors rozesmutnil ve finále US Open.

Toho odpoledne v Rotterdamu ovšem tehdy ještě Čechoslovák v duelu s Američanem naprosto dominoval. V první sadě mu nadělil potupného kanára a vítězně otevřel i druhé dějství.

Za stavu 6:0, 1:0 byl ale zápas mezi světovou dvojkou a trojkou přerušen.

Policie přijala anonymní telefonát, ve kterém muž reprezentující antikapitalistické hnutí suše oznámil: "Dal jsem do Ahoy Arény bombu, je hned vedle kurtu a je připravená explodovat."

Okamžitě se rozjela evakuace hráčů, rozhodčích i pěti tisíc diváků. Po ní ale policejní složky vedle kurtu ani nikde jinde na stadionu nic podezřelého nenašly.

Diváci se vrátili do ochozů, jenže čekali zbytečně. Po nějaké době ředitel turnaje přišel oznámit, že se finále dohrávat nebude.

Další drama se totiž mezitím odehrávalo v zákulisí. Connors byl připraven hrát, Lendl ale nechtěl riskovat a odmítl se na kurt vrátit. Podle New York Times se na jeho žádost peněžní odměny uložily do trezoru, dokud se zápas nedohraje v jiném termínu. K tomu už nikdy nedošlo.

O pár měsíců později se oba tenisté potkali znovu v semifinále turnaje ve Forest Hills a Lendl tam započatou práci ve velkém stylu dokončil.

Connorse zničil vzácným výsledkem 6:0, 6:0 za pouhých 52 minut. Američan do té doby podobný debakl nezažil. A ani nikdy v budoucnu.

O inkriminovaném finále v Rotterdamu se dlouhé roky mohlo jen spekulovat.

Zajímavý vhled přinesl Peter Fleming, někdejší šampion ve čtyřhře a blízký Lendlův přitel.

Podle něj Lendl vždy věřil, že telefonát oznamující bombu mohl uskutečnit někdo z Connorsova týmu ve snaze vyhnout se trapné porážce. Žádný důkaz o viníkovi se však nikdy neobjevil.

Lendlova rivalita s Connorsem nakonec přinesla 35 oficiálních zápasů. Američan vyhrál prvních osm, Lendl posledních sedmnáct a celkově dvaadvacet. Naposledy se obě ikony potkaly na US Open 1992 při poslední grandslamové účasti čtyřicetiletého Connorse.