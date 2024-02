"El Vampiro" na české misi. Ikonická postava řeší handicap sester Fruhvirtových

Už léta platí za výrazné talenty nejen českého, ale světového tenisu. Velká očekávání a následná realita jsou ale dvě rozdílné věci a bez neustálého progresu není v extrémní konkurenci šance uspět. Sestry Fruhvirtovy má blíž ke světové špičce posunout čerstvá spolupráce s věhlasným koučem.

Starší ze sester Linda Fruhvirtová už naplno seznala, jak těžké to bude. Po rychlém vzestupu následovala sezona plná trápení.

Výstřel do první světové padesátky osmnáctiletá tenistka nedokázala udržet a poté, co neobhájila fůru bodů za osmifinále Australian Open, dokonce aktuálně klesla výrazně za první stovku.

O dva roky mladší Brenda loni rekordně řádila na okruhu ITF a obrovský potenciál potvrdila už i letos postupem z kvalifikace do druhého kola úvodního grandslamu sezony.

Premiérově se posunula mezi Top 100, i ji ale čeká stále obtížnější řehole při cestě vzhůru.

Ještě na začátku prosince otec českých tenistek Hynek Fruhvirt v rozhovoru pro Aktuálně.cz hovořil o marné snaze získat do služeb rodinného týmu kvalitního kouče, který by sestrám pomohl ve vývoji a připravil je na četné svízele doprovázející přechod z nižších kategorií mezi absolutní elitu.

"Pořád hledáme. Trenéra bychom uvítali. Ale není jednoduché najít toho správného. Tenis je individuální sport a trenér je moc důležitá osoba. Je potřeba, aby si tým sedl, aby si všichni rozuměli. Určitě je to pro nás handicap, mezera, kterou se snažíme vyplnit. Ale zatím to vnímám jako dílo náhody ho najít," prohlásil.

Nedlouho poté se ale přece jen zadařilo, Fruhvirtovým už několik týdnů radí Nicolás Massú.

Olympijský vítěz ve dvouhře z roku 2004, bývalý devátý hráč světa a muž s paranormální přezdívkou "El Vampiro", který je v Chile považován za národního hrdinu.

Čtyřiačtyřicetiletý Massú se po konci kariéry rychle uplatnil i v trenérské profesi. Významné úspěchy sbíral zejména v roli hlavního trenéra Dominica Thiema.

V Rakušanové hráčské lóži sedával od února 2019 až do dubna loňského roku a došel s ním do třech grandslamových finále, z nichž jedno - na US Open 2020 - Thiem proměnil v životní úspěch: grandslamový titul.

"Byla to úžasná cesta. Všechno začalo v roce 2019, kdy jsi přišel do týmu se svou neuvěřitelnou energií a zápalem pro tento sport. Díky tomu jsme vyhráli US Open a Indian Wells. Ale byli jsme také ve finále Australian Open a French Open a dvakrát ve finále Turnaje mistrů. Myslím, že to je jasným důkazem toho, jak skvělý tým jsme tvořili. Děkuji ti z celého srdce, naše přátelství potrvá navždy," loučil se po zranění trápící se Thiem v minulém roce.

Massú nyní započal "českou misi" a sestry Fruhvirtovy už si jeho přínos pochvalují.

"Má opravdu dobrý cit pro to, co nám jako hráčkám předat. I když jsme spolu jen asi měsíc, cítím, že mě velmi dobře zná a ví, co potřebuji. Ví, co je potřeba mi říct a kdy. Jde z něj velmi dobrá energie," vyprávěla na tiskové konferenci v Melbourne Brenda.

"Myslím, že Nicolás pro nás bude mít velký přínos. Je to velký hráč, který toho hrozně moc dokázal. Je to srdcař, miluje tenis a v tom se určitě scházíme. Líbí se mi jeho pojetí hry. Teprve jsme začali, ale určitě nám má co dát," citoval Tenisový svět pohled starší Lindy.

Massú vyhrál olympijské hry v Athénách v roce 2004 ve dvouhře i ve čtyřhře, což se nikomu jinému v historii nepovedlo. Po triumfu prohlásil: "Teď už můžu umřít šťastný."

Pro Chile napsal sportovní historii, za téměř celé století olympijských účastí šlo totiž o první dvě zlaté medaile pro jihoamerickou zemi.

Byl ceněný za svou neobyčejnou bojovnost, kterou demonstroval snad ještě výrazněji, když hrál za svůj národ, ať už na olympijských hrách nebo v Davisově poháru. Od roku 2014 je ve funkci nehrajícího kapitána chilského týmu.

Přezdívku "Vampýr" v Chile dostal kvůli svému intenzivnímu výrazu ve tváři i výrazným špičákům.

Od jeho spolupráce se českými sestrami hodně očekávají i světoví tenisoví experti, kteří byli po Australian Open nadšení z herních, ale i mentálních dovedností Brendy Fruhvirtové.

Šestnáctiletá Češka sehrála ve druhém kole dobrý zápas proti pozdější vítězce turnaje Aryně Sabalenkové z Běloruska.

"Brenda ukázala velkou vyspělost. Nepanikařila. Byla schopná ukázat svou paletu schopností. Chytře zpomalovala hru, hrála solidně a je úžasné, jak je na tom v šestnácti letech technicky, jak dobře se hýbe a jak vyspělá je mentálně. Jsem si jistý, že bude skvělá," prohlásil Brit Tim Henman.

"Brenda na mě zapůsobila. Velmi se zlepšuje, za poslední půl rok přidala na tempu. Čeká ji ještě hodně práce, ale když si uvědomíte, kolik jí je, musíte říct wow, tahle holka má všechno," přidala se Laura Robsonová.