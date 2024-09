Slavia přeskočila Spartu v čele fotbalové ligy, vyhrála i dotírající Plzeň

Fotbalisté Slavie zvítězili v dohrávce 6. kola první ligy 2:0 v Mladé Boleslavi a posunuli se na první místo tabulky o skóre před Spartu.

Šestou výhru Pražanů v řadě zařídili brankami v úvodním dějství útočník Mojmír Chytil a levý bek El Hadji Malick Diouf. Středočeši zůstali na osmé příčce.

Slavia v lize zdolala dnešního soupeře posedmnácté z posledních 18 duelů a společně se Spartou a Plzní zůstává v sezoně bez porážky. Mladá Boleslav doma ve třetím utkání poprvé v ročníku nebodovala.

Duel dvou pohárových zástupců se měl původně uskutečnit už v srpnu, Mladoboleslavští si ho ale nechali odložit kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy. Kvůli povodním na několika místech Česka se nekonalo ani víkendové 8. kolo, dnes už však sehrání zápasu nic nebránilo.

Zápas se hrál od začátku ve vysokém tempu, dlouho ale bez šancí. Hned první vážnější situace ve 23. minutě skončila brankou. Holeš měl na pravé straně dost času na přesný centr na Chytila a ten hlavou v záklonu zakončil. Pětadvacetiletý reprezentant dal premiérový soutěžní gól v sezoně, Mladá Boleslav naopak doma v lize poprvé inkasovala.

Pražané s koncem poločasu ještě zvyšovali tlak. Provod po Zafeirisově ideální zpětné přihrávce v jasné šanci o metr minul a stejný hráč neuspěl ani vzápětí sám před brankářem Trmalem. Ve 42. minutě už se favorit radoval podruhé, opět po akci z pravé strany. Po Douděrově centru trefil Provod bránícího Krále a Diouf měl z dorážky snadnou práci. Senegalský levý bek dal čtvrtý gól v ligové sezoně a upevnil si překvapivou pozici nejlepšího střelce týmu.

Domácí hráči byli na trávníku dobře vidět díky světlým vlasům, které si nechali odbarvit v rámci sázky po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy, v ofenzivě ale příliš výrazní nebyli. To se nezměnilo ani ve druhé půli, do níž mohli jít za ještě horšího stavu, kdyby Chorý v nastavení neselhal při hlavičce z malého vápna.

Hosté kontrolovali hru i ve druhém dějství a soupeře takřka k ničemu nepouštěli. Jenom tak potvrzovali, že mají s jedinou inkasovanou brankou nejlepší defenzivu v soutěži. Od 68. minuty u toho byl i střídající reprezentant Lingr, jenž se před dvěma týdny vrátil do Edenu po roce stráveném ve Feyenoordu.

Čtvrthodinu před koncem se ani v další šanci nedočkal gólu aktivní Provod, jehož křížnou ránu Trmal vyrazil. Záhy poprvé zahrozili i domácí. Kostkův nedůrazný pokus doprostřed Kinskému vyklouzl, míč ale neměl rychlost a slávistický gólman ho stačil sebrat před brankovou čárou. Skóre už se nezměnilo ani v závěru po Lingrově pohotovém voleji a Chorého hlavičce.

Pražané v lize neprohráli počtrnácté v řadě a zvládli i třetí venkovní utkání v sezoně bez obdržené branky. Trenérovi Andreasi Brännströmovi nevyšla premiéra před mladoboleslavskými fanoušky, obě výhry v úvodních dvou soutěžních zápasech ve funkci zaznamenal na hřištích soupeřů.

Šulc vystřílel Plzni vítězství

Fotbalisté Plzně zdolali v další dohrávce Olomouc 2:1. Viktoria udržela neporazitelnost v sezoně a na vedoucí tým tabulky Slavii, na jejímž stadionu se představí o víkendu, ztrácí dva body.

Zápas rozhodl dvěma góly Pavel Šulc, který skóroval dvakrát i ve svém posledním duelu minulý týden za českou reprezentaci při výhře 3:2 nad Ukrajinou v Lize národů. V 89. minutě snížil Jakub Pokorný.

Západočeši bodovali v 21 z posledních 22 ligových duelů s Olomoucí. Utkání se v původním termínu nehrálo kvůli účasti Viktorie v závěrečném 4. předkole Evropské ligy. O uplynulém víkendu byl kompletní program dvou nejvyšších soutěží odložen kvůli silným dešťům a povodním v některých částech Česka. Olomouc podruhé v ročníku prohrála a v tabulce je šestá.

Trenér Viktorie Koubek ze zdravotních důvodů postrádal Vašulína a v útoku tak místo něj od začátku nastoupil Vydra. Bývalý reprezentant před více než dvěma týdny před ligovou pauzou z pozice střídajícího hráče pomohl Plzni v předchozím zápase v Liberci gólem k remíze 1:1, dnes ale v úvodu velkou šanci neproměnil. Po přihrávce od Šulce ve 13. minutě v úniku jen napálil gólmana Stoppena.

Po 20 minutách se neprosadil ani Červ, který hlavou zamířil kousek nad břevno. Poté měl padající Stoppen štěstí, že Kalvach v dobré pozici na hranici vápna napálil odražený balon do středu branky. Na opačné straně Zorvanův pokus z voleje zablokovala domácí defenziva na roh.

Šulc hrál povedený zápas a v 41. minutě další vydařenou přihrávkou poslal do šance Adua, nedávná posila z Kryvbasu však jen trefila vybíhajícího gólmana a ani ve druhém utkání po přestupu do Viktorie neskórovala.

O chvíli později už favorit vedl. Agilní Šulc si zpracoval dlouhý nákop od Tvrdoně, protlačil se do zakončení a z pravé strany z úhlu propálil Stoppena. Domácí brankář si připsal asistenci.

Brzy po přestávce Západočeši zvýšili. Kalvach vystihl olomouckou rozehrávku a Šulc ve skluzu pohotově poslal míč k tyči. Třiadvacetiletý druhý nejlepší střelec minulého ligového ročníku skóroval popáté v této sezoně nejvyšší soutěže a na lídra tabulky kanonýrů Klimenta ze Sigmy ztrácí dva góly.

Domácí se pak snažili kontrolovat průběh. Šulc v 69. minutě zaútočil na svůj třetí hattrick v ligové kariéře, Stoppen však zasáhl. Na druhé straně Zorvan zpoza vápna o kousek minul.

Zdálo se, že Viktoria v klidu získá tři body, závěr ale ještě nabídl dramatickou zápletku. V 89. minutě prodloužil Vodhánělův centr z přímého kopu do sítě hlavou Pokorný a snížil.

Sudí Starý kvůli několika ošetřováním nastavil utkání o sedm minut a Sigma dostala favorita pod tlak. Nápor Hanáků podpořil také brankář Stoppen, ale Viktoria již vítězství udržela i přesto, že Kalvach v závěru z brejku minul a odmítl pojistku.

6. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:2 (0:2)

Branky: 23. Chytil, 42. Diouf. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Kubr - Všetečka (video). ŽK: Vydra, Suchý - Holeš, Lingr, Trpišovský (trenér). Diváci: 4823.

M. Boleslav: Trmal - Král (87. Jawo), Suchý, Králik - Kostka, Langhamer (46. Sakala), Vydra, Fulnek (87. Kadlec) - Kušej, Ladra - Pulkrab (67. Mareček). Trenér: Brännström.

Slavia: Kinský - Holeš, Ogbu, Bořil - Douděra (80. Wallem), Oscar, Zafeiris (88. Chaloupek), Diouf (80. Zmrzlý) - Provod - Chytil (68. Lingr), Chorý (88. Jurásek). Trenér: Trpišovský.

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:1 (1:0)

Branky: 42. a 55. Šulc - 89. Pokorný. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Leška - Berka (video). ŽK: Červ - Sláma, Langer, Dohnálek, Vodháněl, Pokorný. Diváci: 7056.

Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Markovič, Jemelka - Kopic (81. Mosquera), Kalvach, Červ, Cadu (63. Havel) - Vydra (81. Jirka), Šulc - Adu (90.+3 Hejda). Trenér: Koubek.

Olomouc: Stoppen - Chvátal, Dohnálek, Pokorný, Sláma - Breite (72. Dele), Langer - Hadaš (59. Mikulenka), Zorvan, Fiala (59. Vodháněl) - Kliment (59. Juliš, 76. Šíp). Trenér: Janotka.