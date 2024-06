Turecký bolehlav. Čech zahodil rukavice: Je to moje vina. Pak mu ještě naložil Košťál

Dalších osm roků a je to tady zase. Po letech 2008 a 2016 se čeští fotbalisté utkají o postup ze skupiny na mistrovství Evropy znovu s Tureckem. Dvakrát to nevyšlo, teď Češi vyhlíží odvetu. "Mohl by to být závěrečný díl trilogie," řekl asistent trenéra Jaroslav Köstl. Především rok 2008 se totiž vryl hluboko do paměti.

Češi měli evropský šampionát ve Švýcarsku dobře rozehraný. Udolali domácí družinu, pak sice podlehli Portugalsku, ale v klíčovém zápase s Turky vedli po 70 minutách 2:0 a mířili za postupem. Jenže Arda Turan dorazil odražený balon o tyčku do brány a soupeř ožil. A tři minuty před koncem to přišlo. Petr Čech neudržel zdánlivě jednoduchý centr z pravé strany a míč mu z promočených rukavic vypadl přesně před útočníka Nihata Kahveciho. Srovnáno, za tohoto stavu měly oba týmy shodný počet bodů i stejné skóre 4:5 a postupujícího by určily penalty. Turecko však na nic nečekalo a zkoprnělé Čechy nedlouho po výkopu dorazilo. Česká obrana chybovala, Marek Jankulovski zůstal jako poslední a chybně signalizoval ofsajd. Kahveci se uvolnil na levém křídle a fantastickou střelu na zadní tyč otřel o břevno do sítě. Na tribunách ženevského stadionu propuklo turecké šílenství, Češi na turnaji po porážce 2:3 skončili. Povzbuzení Turci vyřadili ještě Chorvaty a v semifinále trápili Němce. "Bude to mrzet hodně dlouho. Je pro mě to těžké skousnout i proto, že rozhodla moje chyba," vyprávěl před novináři zdrcený brankář Čech, který po zápase zlostně zahodil rukavice. "Chtěl jsem míč původně vyboxovat, ale řekl jsem si, že je to zbytečné, protože jsem sám. Chtěl jsem si míč pustit vedle sebe a sebrat ho. Ale bohužel to spadlo přímo k Nihatovi," popisoval. V reprezentaci končili trpce trenér Karel Brückner či Tomáš Galásek. Ohlásil to také Jan Koller, byť později své rozhodnutí ještě změnil. "Zasloužili by si jiný konec. Všechny kluky v šatně jsem obešel a říkal, jak moc mě to mrzí. Reagovali tak, že fotbal hraje tým. Všichni jsme tady byli zajedno," zmiňoval Čech. Související Postupová matematika: Češi musí Turky zdolat. V osmifinále mohou narazit na obra O to více ho pobouřila reakce tehdejšího manažera reprezentace a svazového místopředsedy Vlastimila Košťála. "Mně ten míč z rukou nevypadl," řekl tehdy muž fakticky považovaný za šéfa svazu po smolném vyřazení a Čech si jeho slova přebral jasně. "Z dalších jeho slov jsem došel k přesvědčení, že za celé ty roky je právě on jediným člověkem v týmu, který pouze vyhrával a nezažil žádnou porážku," napsal brankář na svém webu. Načež se rozjela mediální přestřelka. "Když se vyhraje a postoupí, tak je to jeho úspěch. Při porážce zní jeho odpověď, že jeho odpovědnost za neúspěch je jen jakási politická. Hází nás přes palubu," pálil Čech do Košťála. "Petr Čech je velkým člověkem a brankářem. Umí přijmout chválu, že skvělým způsobem vychytal zápas. Zrovna tak by měl umět přijmout i kritická slova na svůj nepodařený výkon," odpovídal funkcionář. Pro gólmana Chelsea byl konec sezony mimořádně hořký i kvůli tomu, že o měsíc dříve s londýnským klubem prohrál na penalty finále Ligy mistrů proti Manchesteru United. Související 0:0, 0:0. Slovinci a Dánové prošli k postupu třemi remízami, Srbové na Euru končí O osm let později narazili Češi na Turky znovu v posledním zápase skupiny, tentokrát na Euru ve Francii. Výběr Pavla Vrby byl bodově ve stejné situaci jako letos svěřenci trenéra Ivana Haška. Po porážce od Španělů a remíze s Chorvaty potřeboval v Lens vyhrát. Nepovedlo se, Češi po brankách Buraka Yilmaze a Ozana Tufana padli 0:2 a poprvé v historii ME skončili na turnaji bez výhry. Brankář Čech odchytal poslední, v pořadí 124. zápas v reprezentaci. Vítězství před osmi lety nicméně nestačilo k postupu ani Turecku, které tehdy v tabulce třetích týmů přeskočili v poslední hrací den skupin Irové a Portugalci. "Čeká nás takový sedmý zápas finále play off. Uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní," slíbil Haškův asistent Köstl. "Bude to obrovský zápas s bouřlivou kulisou," dodal. Utkání v Hamburku začne ve 21 hodin, na zpravodajském webu Aktuálně.cz ho budete moct sledovat prostřednictvím online přenosu.