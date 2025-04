Do čtyř let nemluvil, nevydrží sedět. Teď tenista s autismem sbírá tituly

Je to vlastně smutný příběh se šťastným koncem. Americký tenista Jenson Brooksby si o víkendu v Houstonu došel pro první titul kariéry. A to všechno poté, co se vrátil na okruh po třech zmeškaných kontrolách na doping. Tím se ovšem provinil částečně i proto, že odmalička bojuje s poruchou autistického spektra.

Pokud jste museli v pondělí ráno s údivem zamžourat do monitorů, kdo že to vlastně vyhrál tenisový turnaj v Houstonu, není divu. Jméno Jenson Brooksby se v posledních letech na okruhu příliš nevyskytovalo.

A to i přesto, že už to v minulosti rodák z amerického státu Delaware dotáhl i na 33. místo v žebříčku.

Jenže pak přišla řada zranění, dokonce operace, a nakonec dopingový trest. A ne jen tak ledajaký. Vyfasoval stopku na 18 měsíců za to, že třikrát prošvihl dopingovou kontrolu.

Všichni profesionální tenisté totiž musejí zadávat do speciálního systému přesný čas a místo, kdy a kde se budou v jednu konkrétní hodinu dne vyskytovat. A právě v tu chvíli může u jejich dveří zaklepat komisař.

V případě Brooksbyho se kontrolor třikrát během jednoho roku nedobouchal ani nedozvonil.

Až po následném odvolání se zjistilo, že minimálně při druhé návštěvě komisaře zmátla rezervace v hotelu, která nebyla vystavená na Brooksbyho, ale na jeho fyzioterapeuta. A pracovníci hotelu nepředali zprávu, kterou měli.

I proto pak přišlo snížení trestu o pět měsíců a díky tomu se už od začátku letošní sezony mohl vrátit na okruh.

Těsně před comebackem Američan zveřejnil příběh, který osvětluje, proč je pro něho někdy složité dodržovat termíny a orientovat se v normálním světě. Že odmalička trpí autismem.

"Pro můj mozek je složité soustředit se na příliš mnoho věcí, nechávám spoustu věcí na agentovi, aby je za mě hlídal," cituje slova amerického tenisty BBC.

Že s ním není něco v pořádku, to rodiče věděli velmi brzy. Do čtyř let nepromluvil ani slovo. Oproti vrstevníkům byl ve všem pozadu. S terapeutkou trávil 40 hodin týdně, aby se mohl plnohodnotně zapojit do sociálního kontaktu s ostatními.

"Je to osobní věc, o které jsem běžně nemluvil ani s lidmi, se kterými jsem se vždy cítil dobře. Dlouho jsem o tom přemýšlel, ale teď mám pocit, že bych to téma měl otevřít," prohlásil v prosinci minulého roku.

A tak začal vyprávět o tom, jak dodnes nevydrží dlouho sedět na jednom místě a jak mu v životě pomohl právě tenis.

"Cítím neustále takovou vnitřní sílu, která musí ven. Na kurtu se můžu soustředit na jednu dvě konkrétní věci a zbytek úplně vypustit. Horší je, že během hry se může stát spousta věcí, která mi to všechno rozhodí, a to je pak náročnější," vysvětlil Brooksby.

A někdy může zapomenout na to, že má čekat v hotelu na případnou dopingovou kontrolu. O to víc frustrující pro něj bylo, když v loňském roce měly obě světové jedničky, ženská i mužská, pozitivní vzorek a nebyly potrestány vůbec, nebo nyní v případě Jannika Sinnera jen na pár měsíců.

"Je zajímavé sledovat, jaké jsou v těch případech rozdíly. Je to nešťastné a nefér, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct," uvedl.

Dlouho se v tom ale vrtat nemusí. V Houstonu přetavil divokou kartu do kvalifikace v senzační titul. Ten ho z 507. příčky světového pořadí katapultoval na 172. místo. Navíc se zapsal do tenisových tabulek. Trofej získal jako historicky třetí nejníže postavený hráč v žebříčku okruhu ATP.