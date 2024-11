Černý se v Evropské lize asistencí podílel na remíze Rangers v Řecku

Útočník Václav Černý se ve 4. kole hlavní fáze fotbalové Evropské ligy podílel gólovou asistencí na remíze Glasgow Rangers 1:1 na hřišti Olympiakosu Pireus.

Útočník Jan Kuchta nastoupil v dresu Midtjyllandu od 70. minuty a nezabránil porážce 0:2 na stadionu rumunského FCSB. Další český reprezentant Michal Sadílek zasáhl do hry také jako střídající hráč, jeho Twente Enschede ale neudržel dvougólové vedení a remizoval v Nice 2:2.

Stejný výsledek uhrál i Hoffenheim s Lyonem, za domácí tým nastoupili ve druhém poločase Pavel Kadeřábek a Adam Hložek. Soupeř pražské Slavie i Plzně Anderlecht Brusel remizoval na hřišti RFS Riga 1:1, o výhru přišel v nastavení.

Sedmadvacetiletý Černý potvrdil, že se mu v Evropské lize daří. V minulém utkání dvěma góly a nahrávkou přispěl k výhře 4:0 nad FCSB. Rangers na hřišti řeckého týmu prohrávali po brance Kaabího, který se v soutěži trefil už počtvrté. O chvíli později ale hosté odpověděli; Černý nahrál Dessersovi, ten se zbavil spoluhráče a prostřelil domácího gólmana. Oba týmy mají po sedmi bodech.

Stejně je na tom i dánský Midtjylland, který poprvé v soutěži našel přemožitele. O výhru FSCB se postarali Tanase a Birligea. Rumunský tým, který v kvalifikaci Ligy mistrů nestačil na Spartu, si polepšil na devět bodů.

Twente vedlo v Nice o dvě branky, francouzský celek sice snížil, ale od 71. minuty hrál bez vyloučeného Diopa. Přesto domácí dokázali vyrovnat, a to už v době, kdy Sadílek nastoupil na závěrečnou čtvrthodinu. Nizozemské mužstvo uhrálo třetí nerozhodný výsledek a stále čeká na první výhru v sezoně EL.

Přemožitel Slavie z minulého kola Bilbao zvítězilo na hřišti Ludogorce Razgrad po prohraném poločase 2:1. Baskický celek stále nenašel přemožitele a má 10 bodů. Ligovou fázi završí na konci ledna domácím soubojem s Plzní. Ludogorec má oba zápasy s českými mužstvy za sebou, jediný bod dosud získal za remízu 0:0 v Plzni.

Hoffenheim proti Lyonu ihned po změně stran poslal do vedení Gendrey, za hosty odpověděl Abner. Poté do hry zasáhli Kadeřábek a Hložek, jejich čeští spoluhráči David Jurásek a Robin Hranáč zůstali na lavičce. V nastavení dokonal obrat Lacazette, jenže za bundesligový celek stihl odpovědět Tohumcu. Svěřenci trenéra Matarazza mají po polovině ligové fáze pět bodů, Olympique o dva víc.

Za Anderlecht v lotyšské metropoli skóroval v 85. minutě Stroeykens. "Fialky" přesto poprvé v soutěži nevyhrály, jelikož v sedmé minutě nastavení zařídil domácím druhý bod v Evropské lize vlastní brankou N'Diaye. Anderlecht se na půdě obou českých týmů teprve představí. Celé utkání mezi náhradníky lotyšského mužstva strávil český obránce Petr Mareš.

Ajax Amsterodam, který na Slavii remizoval 1:1, rozstřílel Maccabi Tel Aviv 5:0. Góly dalo pět různých střelců. Nizozemský tým má stejně jako Anderlecht 10 bodů a ve společné tabulce 36 týmů je druhý. Tabulku vede Lazio, které zdolalo gólem Pedra v nastavení Porto 2:1 a zůstalo jako jediné stoprocentně úspěšné.

Další soupeř pražské Slavie Fenerbahce Istanbul prohrálo v Alkmaaru 1:3. Svěřenci trenéra Mourinha potřetí za sebou v EL nedokázali zvítězit a zůstali na pěti bodech.

Prosincový protivník Plzně Manchester United si doma poradil s PAOK Soluň 2:0. Oba zásahy "Rudých ďáblů" zaznamenal ve druhé půli Diallo. Manchester ještě dočasně vedl trenér Van Nistelrooy, příští týden se slavného klubu ujme dosavadní kouč Sportingu Lisabon Amorim. Anglický tým po úvodních třech remízách poprvé triumfoval. PAOK má jen bod za domácí remízu s Plzní, v lednu doma přivítá i Slavii.

Další soupeř Viktorie Dynamo Kyjev podlehlo Ferencvárosi 0:4. V azylu v Hamburku hrál ukrajinský vicemistr už od 17. minuty v oslabení po vyloučení Dubinčaka a zůstal vedle Maccabi Tel Aviv jediným týmem, který prohrál všechny dosavadní zápasy.

Galatasaray přestřílel doma Tottenham 3:2. Istanbulský tým vstřelil všechny branky v prvním poločase, který vyhrál 3:1. Nejprve se počtvrté v soutěži prosadil Akgün, dvě branky dal Osimhen. Hosty po hodině hry oslabil vyloučením Lankshear, přesto snížili. Úřadující turecký mistr získal 10 bodů, "Kohouti" jsou o bod pozadu.

Saint-Gilloise remizovalo s AS Řím 1:1. Belgický tým, který ve 3. předkole LM podlehl dvakrát Slavii, stále čeká na první vítězství. Karabach vyhrál na hřišti Bödo/Glimt 2:1 a po třech porážkách poprvé bodoval. Elfsborg remizoval s Bragou 1:1.

Chelsea s rekordem Konferenční ligy

Fotbalisté Chelsea vytvořili nový střelecký rekord Konferenční ligy. Ve 3. kole porazili arménský Noah 8:0 a vedou tabulku s třemi výhrami a nejlepším skóre. Stoprocentní úspěšností se mohou pochlubit také polské kluby Legia Varšava a Jagiellonia Bialystok, Heidenheim, Rapid Vídeň a dnešní přemožitel Mladé Boleslavi Vitória Guimaraes. Finalista dvou posledních ročníků Fiorentina poprvé prohrála, APOEL Nikósie ji zdolal 2:1.

Chelsea ve dvou předchozích zápasech zatížila soupeřova konta pokaždé čtyřmi góly, tentokrát splnila čtyřbrankovou normu už za 21 minut. Trenér Maresca s vyhlídkou na nedělní derby s Arsenalem postavil kompletně jinou jedenáctku než v posledním ligovém kole. Náhradníci se ale činili.

Argentinský záložník Fernández, který převzal kapitánskou pásku, připravil tři branky. Dvakrát skórovali Portugalec Joao Félix a Francouz Nkunku, mezi střelce se zapsal i osmnáctiletý španělský talent Guiu, další objev z barcelonské líhně. Noah, který v premiéře skupinové fáze porazil Mladou Boleslav, se nechtěně zapsal do rekordní listiny. Dosud nejvyšší výhru 7:1 zaznamenal loni Nordsjaelland v zápase s Ludogorcem.

Také Fiorentina na Kypru šetřila některé opory, ale zřejmě nemá tak silnou lavičku. Nejdřív její obranu překonal Řek Donis a v nastaveném čase ghanský útočník Abagna prokličkoval mezi čtyřmi protihráči a náskok znásobil. Italský tým dosud vyhrál sedm zápasů v řadě, v Konferenční lize dal všech šest branek až po přestávce. Tentokrát už ale Francouz Ikoné stihl jen zmírnit porážku. A příště Fiorentinu čeká další kyperský tým Pafos, který si dnes připsal v utkání s Astanou druhou výhru.

Legia rozdrtila Dinamo Minsk 4:0 a jako jediný tým v soutěži ještě nedostala gól. Po dvou brankách dali oba útočníci - Brazilec Luquinhas a Španěl Gual, Tomáš Pekhart byl opět jen mezi náhradníky. Běloruský tým, který hraje jen díky benevolenci UEFA, je dál bez bodu.

Michal Sáček na pravém kraji obrany pomohl k výhře Bialystoku nad norským Molde 3:0. Angolský útočník Pululu dal už čtvrtý gól v této soutěži a dotáhl se na čelo střelecké tabulky. Své krajany pak dvakrát pokořil Nor Hansen.

Lugano, které před dvěma týdny zvítězilo v Mladé Boleslavi 1:0, utrpělo na hřišti srbského klubu TSC Bačka Topola debakl 1:4. Domácí ve dvou předchozích zápasech gól nedali, tentokrát si s chutí zastříleli. O branky se rovnou měrou podělili Stanič a Pantovič, který ještě trefil tyč. Frustrace švýcarského týmu vyvrcholila v nastavení, kdy Bottani strčil v přerušené hře do protihráče a dostal červenou kartu.

Také Rapid Vídeň získal i potřetí tři body, tentokrát na půdě moldavského Petrocubu po výhře 3:0. Vedení mu zařídil maďarský obránce Bolla prvním gólem po přestupu ze Servette Ženeva. Další dva přidal po přestávce pětatřicetiletý veterán Burgstaller.

Shamrock Rovers o víkendu přišli o šanci získat pátý irský titul v řadě a ani zápas s velšským týmem The New Saints pro ně nezačal dobře. Inkasovali jako první, ale ještě do přestávky výsledek otočili. Tým, který v předkole Ligy mistrů vypadl se Spartou a neuspěl ani v kvalifikaci o Evropskou ligu, je ve třetí soutěži bez porážky se sedmi body.

Helsinky poprvé po čtyřech letech nezískaly doma titul a mohou se soustředit na Konferenční ligu, protože domácí soutěž skončila ve Finsku už v polovině října. Herní přestávka jim ale neprospěla a doma podlehly Olympii Lublaň 0:2.

V Edinburghu se utkaly dva týmy, jimž se v domácích soutěžích vůbec nedaří, ale v Konferenční lize sklízely zatím jen úspěchy. Hearts jsou ve skotské lize dokonce předposlední, Heidenheim na tom není v bundeslize o moc lépe. Z utkání vyšli lépe hosté, první gól vstřelil Conteh, který zařídil body i v minulém kole v Pafosu. Výhru pojistil v poslední minutě Schöppner.

V souboji týmů, které měly dosud nulu na bodovém kontě, vyhrál St. Gallen v Severním Irsku nad Larne 2:1, přestože od 4. minuty prohrával vlastním gólem. Branky se diváci nedočkali jen v zápase mezi LASK Linec a Cercle Bruggy. Hosté hráli celý druhý poločas v deseti, červenou kartu dostal jejich nejlepší střelec Donkey z Toga.

Fotbalová Evropská liga - 4. kolo:

Bödo/Glimt - Karabach 1:2 (1:1)

Branky: 41. Berg - 22. Bajramov, 69. Zoubir.

Elfsborg - Braga 1:1 (0:0)

Branky: 84. Holten - 66. vlastní Ouma.

FCSB - Midtjylland 2:0 (1:0)

Branky: 16. Tanase, 46. Birligea.

Galatasaray Istanbul - Tottenham 3:2 (3:1)

Branky: 32. a 39. Osimhen, 6. Akgün - 19. Lankshear, 69. Solanke. ČK: 60. Lankshear (Tottenham).

Ludogorec Razgrad - Bilbao 1:2 (1:0)

Branky: 22. Marcus - 73. I. Williams, 74. Serrano.

Nice - Twente Enschede 2:2 (0:1)

Branky: 66. Boga, 88. Cho - 8. Rots, 60. Lammers. ČK: 70. Diop - 90. Van Rooij.

Olympiakos Pireus - Glasgow Rangers 1:1 (0:0)

Branky: 57. Kaabí - 64. Dessers.

Saint-Gilloise - AS Řím 1:1 (0:0)

Branky: 77. Mac Allister - 62. Mancini.

Ajax Amsterodam - Maccabi Tel Aviv 5:0 (3:0)

Branky: 14. Traoré, 27. Taylor, 39. Godts, 61. Brobbey, 69. Fitz-Jim.

Alkmaar - Fenerbahce Istanbul 3:1 (0:0)

Branky: 59. Daal, 75. Smit, 87. Kasius - 70. Nasírí.

Dynamo Kyjev - Ferencváros Budapešť 0:4 (0:0)

Branky: 54. a 67. B. Varga, 56. Zachariassen, 76. Saldanha. ČK: 17. Dubinčak (Dynamo).

Hoffenheim - Lyon 2:2 (0:0)

Branky: 47. Gendrey, 90.+6 Tohumcu - 66. Abner, 90.+4 Lacazette.

Lazio Řím - FC Porto 2:1 (1:0)

Branky: 45.+5 Romagnoli, 90.+2 Pedro - 66. Eustáquio.

Manchester United - PAOK Soluň 2:0 (0:0)

Branky: 50. a 77. Diallo.

RFS Riga - Anderlecht Brusel 1:1 (0:0)

Branky: 90.+7 vlastní N'Diaye - 86. Edozie.

Tabulka:

1. Lazio Řím 4 4 0 0 11:2 12 2. Ajax Amsterodam 4 3 1 0 13:1 10 3. Galatasaray Istanbul 4 3 1 0 12:8 10 4. Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 8:4 10 5. Anderlecht 4 3 1 0 7:3 10 6. Bilbao 4 3 1 0 6:2 10 7. Tottenham 4 3 0 1 8:4 9 8. FCSB 4 3 0 1 7:5 9 9. Lyon 4 2 1 1 8:4 7 10. Glasgow Rangers 4 2 1 1 8:5 7 11. Olympiakos Pireus 4 2 1 1 5:3 7 12. Bödo/Glimt 4 2 1 1 6:5 7 13. Midtjylland 4 2 1 1 4:3 7 14. Ferencváros Budapešť 4 2 0 2 7:4 6 15. Manchester United 4 1 3 0 7:5 6 16. Viktoria Plzeň 4 1 3 0 7:6 6 17. Alkmaar 4 2 0 2 6:6 6 18. Besiktas Istanbul 4 2 0 2 4:8 6 19. Hoffenheim 4 1 2 1 5:5 5 20. AS Řím 4 1 2 1 3:3 5 21. Fenerbahce Istanbul 4 1 2 1 5:6 5 22. FC Porto 4 1 1 2 8:8 4 23. Slavia Praha 4 1 1 2 3:3 4 24. Elfsborg 4 1 1 2 7:8 4 25. San Sebastian 4 1 1 2 5:6 4 26. Braga 4 1 1 2 4:7 4 27. Twente Enschede 4 0 3 1 4:6 3 28. Malmö 4 1 0 3 3:6 3 29. Karabach 4 1 0 3 3:9 3 30. Saint-Gilloise 4 0 2 2 2:4 2 31. Nice 4 0 2 2 4:8 2 RFS Riga 4 0 2 2 4:8 2 33. PAOK Soluň 4 0 1 3 3:8 1 34. Ludogorec Razgrad 4 0 1 3 1:6 1 35. Maccabi Tel Aviv 4 0 0 4 2:11 0 36. Dynamo Kyjev 4 0 0 4 0:10 0

Fotbalová Konferenční liga - 3. kolo:

Víkingur Reykjavík - Banja Luka 2:0 (2:0)

Branky: 17. Hansen, 23. Gunnarsson.

Gent - Omonia Nikósie 1:0 (1:0)

Branka: 31. Gandelman.

HJK Helsinky - Olympija Lublaň 0:2 (0:0)

Branky: 57. Brest, 68. Agba.

Legia Varšava - Dinamo Minsk 4:0 (1:0)

Branky: 10. a 55. Luquinhas, 51. z pen. a 59. Gual.

Pafos - Astana 1:0 (0:0)

Branka: 87. Silva.

Petrocub - Rapid Vídeň 0:3 (0:1)

Branky: 53. a 81. Burgstaller, 10. Bolla.

Shamrock Rovers - The New Saints 2:1 (2:1)

Branky: 24. Kenny, 39. Watts - 15. Williams.

Bačka Topola - Lugano 4:1 (1:0)

Branky: 4. a 62. Stanič, 59. a 86. Pantovič - 61. Belhadž. ČK: 90.+1 Bottani (Lugano).

APOEL Nikósie - Fiorentina 2:1 (2:0)

Branky: 37. Donis, 45.+1 Abagna - 74. Ikoné.

Betis Sevilla - Celje 2:1 (0:0)

Branky: 75. Natan, 90.+4 Juanmi - 81. Matko.

Djurgaarden - Panathinaikos Atény 2:1 (0:1)

Branky: 49. Gulliksen, 74. Hummet - 17. Djuričič.

FC Kodaň - Basaksehir 2:2 (0:1)

Branky: 79. a 83. Chiakha - 26. Kény, 80. Piatek. ČK: 83. Özdemir (Basaksehir).

Heart of Midlothian - Heidenheim 0:2 (0:0)

Branky: 57. Conteh, 90. Schöppner.

Chelsea - Noah 8:0 (6:0)

Branky: 21. a 41. Joao Félix, , 69. a 86. z pen. Nkunku, 12. Adarabioyo, 14. Guiu, 18. Disasi, 39. Mudryk.

Bialystok - Molde 3:0 (1:0)

Branky: 60. a 75. Hansen, 7. Pululu.

Larne - St. Gallen 1:2 (1:1)

Branky: 4. vlastní Diaby - 29. Görtler, 79. Vandermersch.

LASK Linec - Cercle Bruggy 0:0

ČK: 45. Denkey (Cercle).

Tabulka: