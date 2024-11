Český mistr Evropy mění tým. Bylo složité, aby splnili moje požadavky, přiznal

Přední český maratonec na horských kolech Martin Stošek byl s ohledem na okolnosti nucen před příští sezonou změnit tým. Věří však, že s přechodem do nového působiště, kterým je španělská stáj Buff-Megamo, nebude třeba omezit závodní ambice, jež má opět vysoké. Vítěz závodu gravelového mistrovství Evropy z poloviny října to uvedl během dnešního setkání s novináři.

Třicetiletý Stošek si musel najít nové angažmá poté, co skončil tým Canyon Sidi Kristiana Hynka, protože nemohl finančně plnohodnotně zajistit příští sezonu.

"Koncem července po Transalpu přišlo echo, že bude konec. Začal jsem jednat. Možností bylo jenom pár. Bylo to složité v tom ohledu, aby můj budoucí tým splnil moje požadavky. A moje nároky byly s ohledem na výsledky poměrně vysoké. Týmů, co jsou schopné to splnit, tolik není," uvedl Stošek.

Se zástupci španělské stáje, jejíž barvy bude hájit, jednal v polovině srpna. "Jednání byla náročná. Pochopitelně to bylo horší i tím, že náš tým končil. To mě stavělo do trošku nevýhodné pozice. Kdybych odcházel v polovině smlouvy, bylo by jednání asi jiné. Myslím ale, že budu pro tým přínosem. A oni se mi pokusili zlepšit podmínky, když jsem se stal mistrem Evropy v gravelu, přestože nemuseli," ocenil.

V novém působišti narazí i na maratonského mistra Evropy Wouta Allemana. "Jsou tam také Hans Becking či José Dias, který bude pravděpodobné mým parťákem na Cape Epic. Je to zaběhnutý tým s hodně dobrým závodním programem. Budeme se hodně soustředit na maratony. Těším se na to a věřím, že se mi bude dařit. Byl bych radši, kdybychom pokračovali jako Canyon, ale to se holt stává. O dost těžší je to pro Kristiana, který to budoval," podotkl Stošek.

Jinak se toho pro něho moc nemění. "S týmem se budu potkávat víceméně na závodech. Do Girony, kde mají zázemí, pojedu v polovině prosince trénovat. Jsou nadšení z gravelu. Když budu chtít, může být gravel polovina mého závodního programu. Spíše bych to však viděl sedmdesát na třicet. Má být nová maratonská série jako svěťák, pak kompletní série závodů Epic. A jednorázovky, k tomu gravel. Cíle se budou upravovat podle výsledků v sezoně. Každopádně bych chtěl jet mistrovství světa v gravelu," nastínil.

V gravelu, který začal zastiňovat maratony na horských kolech, chce využít příležitost. "Je to o tom nenechat si ujet vlak. Nechci se do toho hrnout, ale když mám výhodu, že je to blízko k maratonu, tak by byla blbost té příležitosti nevyužít. Pokusím se adaptovat. I Canyon nám tvrdil, že u nás končí, protože budoucností je gravel. Jestli to tak je, tak by byla blbost gravel odmítat," uvedl Stošek.

V tréninku nic nezměnil. "Charakter závodu je podobný. Je to pro mě pořád jízda v terénu přibližně čtyři až pět hodin, což umím nejlépe. Není to pro mě velký rozdíl. Navíc kolem Plzně nemám moc příležitostí trénovat techniku. Trénuji hodně na silnici. Na gravelové závody jsem se nepřipravoval nijak speciálně. Jen jsem se povozil před a pak jel závod."

Závodit v nové sezoně by měl poprvé v únoru. "První či druhý týden Mediterranean Epic, pak v druhé polovině Andalucia. A následně Cape Epic. Musím si hlavně pohlídat, aby závodů nebylo zbytečně moc. Je nás pět chlapů a dvě holky. Jsme však domluvení, že všichni nebudou všude, ale rozdělíme se. V Česku pojedu určitě mistrák republiky v maratonu i na gravelu. V rámci duševní očisty snad i nějaké Kolo pro život. Doufám, že prostor bude," řekl Stošek.