Ondra může slavit zlato doma. Brno bude v roce 2027 hostit MS ve sportovním lezení

Česká republika bude v roce 2027 dějištěm mistrovství světa ve sportovním lezení. Šampionát se uskuteční v Brně, kde žije a trénuje česká hvězda Adam Ondra. O dnešním přidělení pořadatelství informoval Český horolezecký svaz. Vrcholnou globální akci, kde se bude bojovat také o účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles, přivítá nová Arena Brno, která se nyní staví.

Mistrovství světa bude největší lezeckou událostí, která se kdy na území České republiky konala. O pořádání šampionátu se původně ucházely také Čína, Francie a Indonésie. Poslední dva státy kandidaturu stáhly, takže posledním soupeřem byla Čína. Kongres Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC) dnes dal na Kypru přednost českému projektu.

Pomohl k tomu závod Světového poháru v boulderingu, který se v Praze na Letné koná pravidelně od roku 2023 a je naplánovaný i na letošní červen. "Důvěru jsme dostali hlavně díky vysoké kvalitě této akce," uvedl v tiskové zprávě předseda svazu Jan Bloudek. "Pořadatelství šampionátu, který bude součástí kvalifikace na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles, je pro nás zároveň velkou výzvou a závazkem. Bude se jednat o největší lezeckou akci, která se kdy v Česku pořádala. Věřím, že se díky tomu Brno alespoň na pár dní stane hlavním světovým městem sportovního lezení," doplnil.

K úspěchu kandidatury výrazně přispěl i čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra, který byl hlavní tváří propagačního videa. "Světový pohár v Česku je velký svátek, o kterém se mi po většinu mé kariéry jen snilo. Ale mistrovství světa v Česku - to je něco, o čem se mi nikdy ani nesnilo. Znělo to prostě naprosto nerealisticky," uvedl.

Je to pro něj další skvělá zpráva po středeční informaci, že se bude na olympijských hrách v Los Angeles bojovat v lezení o tři sady medailí. Poprvé tak budou samostatné soutěže v rychlosti, boulderingu a obtížnosti. Ve všech těchto disciplínách se bude závodit i na MS v Brně, jehož součástí budou také soutěže v paralezení. Nová multifunkční hala, která by měla být dokončena v roce 2026, bude mít pro lezecké MS kapacitu přes 7000 diváků. "Je to prostor, který zajistí férové podmínky pro všechny účastníky a skvělou podívanou pro diváky," řekl Ondra.

Mistrovství světa se uskuteční od 13. do 27. srpna 2027.