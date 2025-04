Pozoruhodný americký obrat: MS je základ, výmluvy hvězd nejsou dost dobré

Když na mládežnickém mistrovství světa nevyhrají medaili, je to velké překvapení. V NHL se počtem hráčů přibližují Kanaďanům. Podle části expertů už jsou hokejovou supervelmocí číslo jedna. Proto je tak zarážející, že na MS dospělých Američané moc úspěchů nesbírají. Zodpovědným lidem to však vadí čím dál víc.

Sem tam trenéři evidují slabší zájem. Například v roce zimní olympiády se na světový šampionát moc hvězd nehrne. Obecně ale platí, že tradiční květnová akce je pro evropské země vysoce prestižní.

"Záleží jim na ní. Je totiž důležitá. A musí být důležitá i pro nás," řekl nedávno stanici ESPN generální manažer americké reprezentace a bývalý elitní útočník Bill Guerin.

Předvedl pozoruhodný rétorický posun.

V minulé sezoně hráčům vzkazoval, aby na české MS v případě pozvánky přijeli a dokázali, že si zaslouží nominaci na - již proběhlý - Turnaj čtyř zemí a na olympijské hry.

Letošní světový šampionát ve Švédsku a Dánsku, který se koná jen devět měsíců před olympiádou v Itálii 2026, přináší obdobnou situaci, ale tentokrát Guerin zdůrazňuje samotné MS.

"Jestli chcete mít větší šanci na akci typu Turnaje čtyř a na olympijské hry, pomozte nám v jiných oblastech. Potřebujeme to," vzkázal hokejistům. "Není to jen o Turnaji čtyř nebo olympiádě. Mistrovství světa se koná každý rok a my ho chceme zkoušet vyhrát. To je základ."

Jakkoliv neuvěřitelně to zní, Američané světový šampionát naposledy ovládli roku 1960, kdy se hrálo v rámci zimní olympiády.

Od té doby nezískali ani stříbro. To se přitom povedlo nejen tradičním velmocem, ale i Slovensku, Švýcarsku a Německu.

Na posledních jedenácti MS sice Spojené státy ukořistily čtyři bronzy, ale na zemi, která chce vystrnadit Kanadu z pozice hokejového hegemona, je to pořád ukrutně málo.

Problémem Američanů bývá soupiska. Loni sice přivezli do Česka mimořádně nabitý výběr (a paradoxně vypadli už ve čtvrtfinále proti domácím hrdinům), ale jinak jejich partu často protkává řada hráčů z univerzity nebo farmářské AHL.

Ani Kanada vždycky nesloží nadmíru obávanou partu, ale v průměru je na tom o dost lépe. Proto také na posledních devíti turnajích vždycky hrála minimálně o bronz a čtyřikrát vyhrála titul.

Právě takový zápis by si představovali Američané, ne pouze občasný bronz.

"Musíme přebudovat naši kulturu. Tenhle turnaj by pro naše hráče měl být důležitější, než aktuálně je. Výmluvy, které slyším od těch, co nejedou, nejsou dost dobré. Potřebujeme, aby kluci jezdili. Chceme zkusit začít vyhrávat častěji a potřebujeme, aby naši nejlepší hráči zvažovali účast," prohlásil generální manažer Guerin, který v rámci NHL zastává stejnou pozici v Minnesotě.

"Vím, že někdy život leccos přinese. Vím o zraněních, vím o smlouvách. Ale některé výmluvy, které slyším? Upřímně řečeno, fakt nejsou dost dobré," dodal.

Paradoxní je, že ani on jako hráč na květnové mistrovství světa nejezdil. USA reprezentoval jen na Světových pohárech a olympiádách.

Současný stav však kritizují i tací, kterým se pokrytectví vytknout nedá. Třeba centr Dylan Larkin. Na seniorské MS jel celkem pětkrát. Poprvé jako univerzitní student, ale později už jako zavedený hráč či přímo hvězda NHL.

Nedávno si zahrál i na skvěle obsazeném Turnaji čtyř zemí. A když po finálové porážce od Kanady dostal otázku, jaké výzvy teď v rámci dalšího rozvoje stojí před americkým hokejem, hned přešel ke světovému šampionátu.

Krajanům vytkl, že se tam moc nehrnou. "Musí jezdit a přesvědčit o svých schopnostech. Musíme ten turnaj začít vyhrávat," prohlásil a jako příklad dal Kanadu.

Vedení amerického hokeje doufá, že k tomu pomůže "opisování" od kolébky hokeje v zákulisním přístupu. Reprezentanty po kanadském vzoru začalo lákat na to, že si na MS mohou brát rodinu nebo přátele.

I to má přispět ke zmíněnému přebudování kultury. K tomu, aby americké hvězdy stejně jako ty evropské braly v potaz, že květen není jen o tom, že buď hrajete o Stanley Cup, nebo jste na dovolené.