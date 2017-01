Zničená Koukalová vydala poslední síly na cestu do sprchy. Glóbus? Jsou jiné, co ho chtějí, řekla

před 1 hodinou

Gabrielu Koukalovou vyčerpal náročný sobotní stíhací závod v německém Oberhofu. Češka dojela druhá a dostala se poprvé v letošním ročníku do čela Světového poháru.

Oberhof/Praha - Náročná trať v německém Oberhofu umí biatlonistu pořádně vyždímat. Své o tom ví celé generace závodníků, Gabrielu Koukalovou nevyjímaje. Česká hvězda si v sobotním stíhacím závodu dojela pro skvělé druhé místo, po dojetí do cíle ovšem pocítila absolutní vyčerpání.

„Jediné, na co teď dokážu myslet, je odpočinek. Poslední dnešní síly teď vydám na cestu do sprchy," svěřila se o pár hodin později v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu.

A to mohlo být ještě hůř. Vždyť v posledním běžeckém okruhu Koukalová prakticky nemusela závodit. "Ne, nemusela jsem vůbec tlačit na pilu. Marie totiž byla daleko přede mnou a Kaisa stejně daleko za mnou. To mi ještě hodně pomohlo," vyprávěla biatlonistka o velkých rozestupech mezi nejlepšími závodnicemi.

Únavu cítila enormní. Už abych měla nedělní "masák" za sebou, říkala si. „Mám z něho trochu strach, protože kopce tady jsou hodně příkré i poměrně dlouhé. Ubírají strašně moc sil, která pak scházejí v těžkých sjezdech. Je potom obtížné držet stabilitu, dobře odšlapovat, proto se také hodně padá. Věřím, že i ostatní holky pojedou v tom chumlu po startu rozumně, nebudeme se vzájemně ohrožovat. Vlastně bych jim nepřála, kdyby se na trati měly potkat s takovým tělesem, jako jsem já,“ nevzdala se Koukalová ani v těžkých chvílích svého typického humoru.

Díky neúčasti Němky Laury Dahlmeierové se Koukalová poprvé od triumfu v loňském ročníku Světového poháru dočkala vedení v celém seriálu. Tento fakt ale přijala bez emocí. Vždyť snad týden co týden připomíná, že se letos možností obhájit velký křišťálový glóbus rozhodně nehodlá jakkoli stresovat.

„Světový pohár není soutěží, na kterou se letos soustředím. Jsou tu jiné holky, které na glóbus míří, které mají žluté číslo jako cíl. Moje poslání je jiné, moje poslání v této sezóně se jmenuje mistrovství světa v Hochfilzenu,“ připomněla Koukalová.

Nehrozí tedy, že by ji v nedělním závodu s hromadným startem žluté číslo na dresu psychicky svazovalo. „Moje číslo bude mít sice žlutou barvu, ale jinak bude úplně stejné, jako ty ostatní. Prostě nějaké mít musím tak jako tak," dodala.

Každopádně už Koukalová vzhlíží k přejezdu k další zastávce Světového poháru v Ruhpoldingu. V Bavorsku to má ráda. Navíc tam bude mít čas nabrat potřebné síly.

„Opakovaně se mi potvrzuje, že návrat do závodního režimu je pro mne po pauze obtížný. Věřím, že v Ruhpoldingu to bude i po fyzické stránce lepší, že už tělo bude na zátěž znovu adaptované," zadoufala. Že by ale vynechala nějaký ten závod po vzoru Dahlmeierové? "To není téma, kterým bych se teď zabývala," uzavřela sedmadvacetiletá biatlonistka.



