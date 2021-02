Ženské štafety bojují o medaile na MS. Češky mají ve svém středu šampionku Davidovou

Nejméně 21 džihádistů ze skupiny Islámský stát (IS) zahynulo při útocích ruských vzdušných sil v severní Sýrii. Uvedla to podle agentury AFP exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Za posledních 24 hodin podle SOHR uskutečnilo ruské letectvo nejméně 130 náletů zaměřených na IS. Útoky se soustředily do oblastí na okraji provincií Halab (Aleppo), Hamá a Rakka na severu Sýrie, ale také na centrální provincii Homs a Dajr az-Zaur na východě.