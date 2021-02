Gjelland: To zlato je důležité pro celý český biatlon. Markéta je opravdová šampionka

Jen slova chvály měl trenér ženského biatlonového týmu Egil Gjelland pro novopečenou mistryni světa ve vytrvalostním závodě Markétu Davidovou. Ta dnes ke skvělému běhu přidala i bezchybnou střelbu a zvítězila s bezmála půlminutovým náskokem před Švédkou Hannou Öbergovou.

Ve sprintu i ve stíhacím závodě udělala Davidová po čtyřech chybách a bezradně hledala odpověď na otázku, proč se jí tentokrát v Pokljuce střelecky nedaří. Ve sprintu se nevyrovnala s větrem. Ve stíhačce si připsala dvě dvojky na druhé a třetí položce. "Ve stíhačce ale nestřílela špatně. Byla blízko," řekl norský kouč České televizi.

Dnes jeho svěřenkyně odvedla perfektní práci. "Bylo to neuvěřitelné. Jela téměř nejrychleji, střílela čistě. Je to opravdová šampionka," komentoval Gjelland výkon Davidové, která na patnáctikilometrové distanci v běhu nestačila jen na fenomenální Norku Tirill Eckhoffovou.

Její zlato udělalo radost celému českému týmu, který do dneška v této sezoně Světového poháru žádnou medaili nezískal. Reprezentaci se nepovedl ani první týden mistrovství světa. Samotná Davidová skončila 44. ve sprintu a 32. ve stíhačce.

"Je to důležité pro všechny, pro celý český biatlon. Když předvedete takový výkon a vyhrajete zlato na mistrovství světa, je to neuvěřitelné. Ukázalo to celé zemi, že máte sportovce na špičkové úrovni," dodal Gjelland, jenž vede českou ženskou reprezentaci od léta 2018.

Právě pod tímto sedmačtyřicetiletým koučem, který byl jako závodník členem zlaté norské štafety ze ZOH 2002 a v minulosti vedl Norky, Davidová dosáhla svých seniorských úspěchů. Ty začaly v prosinci 2018 bronzem ve vytrvalostním závodě v Pokljuce a zatím vyvrcholily světovým titulem v téže disciplíně tamtéž.