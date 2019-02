Větrné peklo sebralo Moravcovi medaili. To jsme ještě nezažili, shodli se s trenérem

před 24 minutami

Náhlý poryv větru přímo během druhé střelecké položky Ondřeje Moravce, ale také výkon z jiného světa, který předvedl mladý neznámý Nor. To byly hlavní důvody, proč český biatlonista nezískal v úvodním závodě mistrovství Evropy bronzovou medaili.

Moravec skončil čtvrtý a po závodě nešel pro ostrá slova daleko. Frustrace byla obrovská. Když se čtyřiatřicetiletý závodník přece jen uklidnil, jen bezmocně kroutil hlavou. Medaili mu bezpochyby sebral bláznivý poryv větru, který se na střelnici areálu Raubiči nedaleko Minsku zjevil přesně v nevhodnou chvíli.

"Už když jsem přijížděl na střelnici, vítr se zvedal. Ještě jsem stihl vystřelit normálně první ránu, a pak začalo větrné peklo," popsal Moravec pro webové stránky českého biatlonu.

"Kdyby se jednalo o sprint, asi bych víc riskoval. Ale že jsem za dané situace minul jen dva terče, považuji ještě za úspěch," dodal zkušený Čech.

Na inkriminované položce zaznamenal své dvě jediné chyby ve vytrvalostním závodu. Na střelnici navíc prostál minutu a 21 sekund. Že se jednalo o nehoráznou smůlu potvrdil i trenér Aleš Ligaun.

"Co potkalo Ondru, to jsem ještě nezažil," povzdechl si. "Vítr ho prostě připravil o výsledek. To byla opravdu velká smůla," dodal.

Biatlonista z Letohradu zažil podobnou situaci i na druhé stojce. Tam se ale s poryvem vyrovnal lépe. "Myslím si, že štěstí mi opravdu nebylo nakloněno. Ten druhý poryv naštěstí neměl takovou sílu. Přesto jsem tam ztratil další cenné sekundy," popisoval Moravec, jak nemožné bylo zastřílet ve správném rytmu.

Čtvrté místo by před závodem bral. "Teď si říkám, že by bylo lepší skončit pátý," smutnil Čech, který se blýskl třetím nejlepším běžeckým časem. Na trati byli rychlejší jen stříbrný Nor Tarjej Bö a Švéd Sebastian Samuelsson.

"To je, myslím, slušné měřítko. Utvrzuje mě to v tom, že ta práce, kterou jsem v posledních týdnech udělal, měla smysl. Neodcestovat do zámoří bylo dobré rozhodnutí," našel Moravec přece jen nějaká pozitiva.

Poklonit se musel před výkonem svého bronzového přemožitele, mladého Nora Endreho Strömsheima. Ten Moravce porazil rozdílem 11 sekund. Celkově střílel rychleji, než trvala Čechova jediná výše detailně popsaná položka.

A poslední zastávka norského překvapení? Stojka za neuvěřitelných 16,3 vteřin. Tedy něco, co se v závodech Světového poháru prakticky nevidí. "Nevím, jestli měl takovou kliku, nebo jestli to takhle fakt umí," komentoval Strömsheimův fenomenální výkon Moravec.

Ten se teď ale pochopitelně hodlá soustředit sám na sebe. Tuší, že šance na cenné kovy bude mít i v nadcházejících kláních. Ve čtvrtek se jede smíšená štafeta, v sobotu sprint a v neděli stíhací závod. A Moravec kromě vzrůstající běžecké formy cítí, že mu sedí běloruská trať.

"Jsou tu těžká stoupání, ale sjezdy nevedou do zatáček. To znamená, že do kopce můžu jet pilu, protože z kopce si odpočinu. Žádný motokros, žádné odšlapy doleva, doprava, jako je teď trendem," pochválil český biatlonista pořadatele.