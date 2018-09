Turné Koukalové se nekoná. Fanoušci dostali vstupné zpět, jiné termíny nebudou

před 53 minutami

Manželé Petr a Gabriela Koukalovi plánovali od poloviny října navštívit pět českých měst a besedovat s fanoušky. Organizátor ale akci bez náhrady zrušil.

Praha - Alespoň podle propagačních materiálů měli diváci zažít vrchol upřímnosti, ale nedočkají se. Diskuzní turné manželů Petra a Gabriely Koukalových se konat nebude. Organizátor minulý týden sérii říjnových besed v pěti českých městech údajně z technických důvodů zrušil. A divákům, kteří už si koupili vstupenku, vrátil peníze.

"Potvrzuji, že turné s manžely Koukalovými bylo zrušené a náhradní termíny neplánujeme," sdělil Aktuálně.cz Ivo Toman, jenž měl diskuze se slavným sportovním párem moderovat.

Seriál měl podle původních plánů odstartovat 15. října v Ostravě a postupně zavítat do Olomouce, Zlína, Ústí nad Labem a Hradce Králové. Vstupenky na jednotlivé talkshow se prodávaly za 399 a 499 korun.

Ivo Toman je spisovatel a podnikatel trpící Tourettovým syndromem a dvojice si ho jako moderátora besed vybrala záměrně. Společně plánovali odhalit ještě víc, než co Gabriela Koukalová prozradila ve své letos vydané knize Jiná.

Slavná biatlonistka přitom ještě v pátek v pořadu Rozstřel na iDnes.cz o turné po České republice mluvila a počítala s ním. "Znáte Ivo Tomana? Já ho znala z televize a médií, ale osobní setkání na mne zapůsobilo ještě víc. Ivo má za sebou silný osobní i podnikatelský příběh plný úspěchů i tvrdých pádů. Navíc má Touretteův syndrom. Neměl tedy předpoklad k tomu inspirovat a motivovat lidi, ani mluvit před vyprodaným sálem. Přesto to dělá a podle zájmu o něj to dělá velice dobře!" napsala na začátku září na svůj facebookový profil Koukalová.

"Rozhodli jsme se přijmout s Petrem jeho pozvání, v pár městech se k němu připojit a pohovořit o našich životních příbězích. Navíc to jsou místa, ze kterých mi často píšete o autogramiády a kam se jen tak nedostanu. Cítím, že takto to může mít větší smysl. Uvidíme, jak to dopadne a jestli někdo přijde. Ale i díky vašim reakcím, mailům a dopisům jsem se rozhodla, že to zkusím," dodala.