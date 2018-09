Plivanec do tváří sportovců, říká Koukal o rozhodnutí WADA a dává manželce za pravdu

před 2 hodinami

Podle dvojnásobného olympionika Petra Koukala zrušení suspendace ruské agentury RUSADA dokazuje, že jeho práce v komisi sportovců nemá smysl.

Praha - Bývalý badmintonista Petr Koukal je naštvaný a má pocit, že jeho tříletá práce v komisi sportovců WADA přišla vniveč. Dvojnásobný olympionik tak reagoval na rozhodnutí Světové antidopingové agentury WADA, která na Seychelách odhlasovala zrušení suspendace ruské agentury RUSADA.

"Jsem přesvědčen, že to je největší selhání sportovních funkcionářů 21. století. Je to politické rozhodnutí lidí, kteří křičeli po spravedlnosti a teď ustupují ze svých nároků a nemají pro to jediné odůvodnění," řekl ČTK Koukal.

Ruská antidopingová agentura, suspendovaná od listopadu 2015 kvůli státem řízenému dopingu, splnila dvě podmínky nutné k obnově licence. Nikoliv ale všechny a i nyní WADA zopakovala například podmínku, že ruská strana musí poskytnout do konce roku přístup k databázi a vzorkům moskevské laboratoře.

"Z principu by toho měli udělat víc, než bylo napsáno. Autority mají mít zdvižený prst a říkat, ať splní ještě další dvě tři věci. A ne obráceně říkat, už jste toho splnili dost, tak nám to stačí. Je to plivanec sportu do tváře," zlobí se Koukal.

Už s předstihem s ostatními členy komise sportovců a dalšími odpůrci zrušení suspendace řešili, jak se k situaci postaví. Teoreticky může dojít k bojkotům jednotlivých soutěží, ale má to jeden háček. "Sportovci nejsou tak jednotní a na to funkcionáři hřeší. Spousta sportovců musí držet hubu a krok," konstatoval Koukal.

Devítinásobný mistr republiky se ptal, co k současnému kroku členy WADA mohlo přimět. "Chápu, že je za tím politika, peníze a organizování sportovních podniků, ale přijde mi, že ještě něco, co si ani neumíme představit," řekl Koukal.

Ještě před hlasováním odstoupila na protest předsedkyně komise sportovců WADA, kanadská olympijská vítězka v běhu na lyžích Beckie Scottová. Koukalovi končí tříleté volební období a chtěl pokračovat. "Měl jsem pocit, že to má smysl, ale teď nevím. Nechci to vzdávat," uvažoval Koukal a dodal: "Otázkou je, jestli rezignace někoho zraní. Vzduchoprázdno zaplní lidmi, kteří jim půjdou na ruku se vším všudy."

Možná ale dá za pravdu své manželce, bývalé biatlonové mistryni světa Gabriele Koukalové, která se ho ptá, zda má práce v komisi smysl. "Štve mě, že politici mají pocit, že tady nejsou pro sportovce, ale sportovci pro ně. Navíc byli z vedení WADA odejiti lidi, co za námi stáli, a teď ve vedení WADA nemáme zastání. Převažuje názor, že jsme (komise sportovců) potížisty a překážíme," podotkl Koukal.