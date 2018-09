Český biatlon musí fungovat dál i bez Gábiny. A náhrada? Třeba Davidová, hlásí Hamza

před 3 hodinami

Český i světový biatlon si prochází na startu nového olympijského cyklu revolucí a Jiří Hamza v ní hraje jednu z hlavních rolí. Je čerstvě novým prvním viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie, kde se bude snažit očistit jméno organizace, doma zase dohlíží na obměnu realizačních týmů českých reprezentantů. V rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že se nebojí, že by obě funkce nestíhal, a je rád, že se ukazuje, že český biatlon funguje i bez někdejší velké hvězdy Gabriely Koukalové.

Čím si vysvětlujete, že se vám povedlo stát druhým mužem IBU?

To by asi měli říct jiní. Určitě za tím bude nějaké úsilí, abychom IBU očistili jako celek kvůli vyšetřování, které probíhalo. Byl to střet dvou světů, ale teď už je na nás, abychom učinili nějaké kroky. Abychom se zdůvěryhodnili navenek, bude se muset ještě udělat hodně věcí. Volba byla jen začátek.

Co bude první úkol nového vedení?

Něco už jsme udělali na kongresu. Požádali jsme MOV o to, abychom se po těch záležitostech s dopingem zase stali plnohodnotným partnerem. Pořád nám totiž zadržují peníze z olympiády, řádově asi deset milionů dolarů, což je poměrně dost. Samozřejmě, že se také budeme snažit být nápomocni při vyšetřování kolem bývalého pana předsedy Besseberga a jeho sekretářky. S tím do toho jdeme a to jsme řekli i v kandidátských projevech. Bude to o transparentnosti, větší otevřenosti a komunikaci se sportovci.

Když už jsme u vyšetřování údajné korupce bývalého šéfa IBU a jeho generální sekretářky, máte nějaké informace, jak se vyvíjí?

Nemám. Myslím, že teď už je to osobní vyšetřování Besseberga a Reschové. Nikdo z nového vedení IBU s tím nemá nic společného.

Před kongresem jste říkal, že je kvůli tomuto vyšetřování v IBU napjatá atmosféra. Už to opadlo?

Po zvolení nového vedení bylo cítit, že napětí ze všech spadlo. Teď musíme dostát tomu, co jsme naslibovali. Chceme rozvíjet i propagaci letního biatlonu, abychom se jako federace víc otevřeli světu. Poslední čtyři roky to byla spíš diktátorsky vedená organizace než cokoli jiného. Důležité je, aby každý mohl říkat své názory a nebyl za ně "po zásluze" potrestaný. Vznikne nějaký akční plán, který budeme konzultovat i se sportovci.

Co bude přímo ve vaší kompetenci?

Budeme se především snažit fungovat jako tým, ale já bych měl mít na starosti hlavně marketing. Měl bych se podílet na finanční strategii IBU. Slíbil jsem, že bych se chtěl zasadit o pomoc malým federacím a o rozvoj letního biatlon. To jsou takové mé mezníky.

Zvládnete to skloubit s vedením českého biatlonu?

Musí to jít, když jsme se do toho dali. (smích) Ale jo, v Čechách máme skvělý tým, myslím, že se to zvládne. Samozřejmě, že to bude pro všechny náročnější. Má funkce v IBU je oceněním práce celého českého biatlonu, nejen mé osobní. Je na tom vidět, že jsme si nějaké postavení ve světě získali. Do značné míry asi i těmi zásadovými postoji k dopingu.

Nejde jen o vás, do technické komise IBU zvolil kongres Vlastimila Jakeše. Přiblížilo to český biatlon zase o trochu blíž snu o každoročních závodech Světového poháru v Novém Městě?

Jsme tomu velice blízko. Pozice v technické komisi je strašně důležitá, protože se tam rozhoduje o pravidlech, jdou tam i návrhy o pořádání soutěží. Vlastík tam má velice silnou pozici, ve volbách získal třetí nejvyšší počet hlasů ze všech šestnácti kandidátů. To o něčem svědčí.

Michal Krčmář v rozhovoru pro Aktuálně.cz minulý týden přiznal, že ho naplňuje optimismem i to, jak se obrozuje vedení ruského biatlonu po dopingové kauze. Co na to říkáte vy?

Já jsem na kongresu několikrát mluvil s Vladimirem Dračevem, současným šéfem ruského biatlonu. Říkal jsem mu, že to chce nějakou pokoru a udělat za tím tlustou čáru. To mi na tom chybělo, a už se to z jejich strany začíná objevovat. Že se ty věci staly, to snad už nikdo nezpochybňuje.

WADA ve čtvrtek zrušila suspendaci ruské agentury RUSADA…

To je otázka, co to s celou situací ještě udělá. Rusové se musí vyrovnat s minulostí. Není cílem do nekonečna někoho trestat. Chce to najít nějaký most a je otázkou, jaké důsledky by ještě měly plynout pro Rusko z jejich jednání v předchozích letech. Uvidíme.

Pojďme nahlédnout do českého biatlonu. Reprezentační týmy si na jaře prošly velkou obměnou, přišli trenéři z Norska. Jak zatím jejich první přípravu hodnotíte?

Změny byly potřeba. Týmy už byly hodně dlouho pospolu a chtělo to okysličit atmosféru. Po dohodě nás všech jsme se rozhodli pro nějaké řešení, které bylo to nejlepší možné, a teď uvidíme v zimě. Není to běh na jednu sezonu, je to běh na čtyři sezony. Zdenda Vítek s Andersem Bartlim skvěle nastartovali kluky, holky zase výborně vzaly Egila Gjellanda. Přijde mi, že je tam příjemná uvolněná atmosféra. Samozřejmě, že se zajíci budou počítat až na lyžích, ale zatím jsou všichni v pohodě.

Zároveň to bude první sezona, když už nikdo nebude vyhlížet návrat Gabriely Koukalové. Zvládnete to bez tak velké hvězdy?

Gabča už nezávodila loni, takže to známe. Nikdo jí neupírá, co pro český biatlon udělala a třeba ještě někdy udělá. Nevím, jestli se ještě někdy vrátí. Ale tak to chodí, stejně tak, jak je biatlon nyní bez ní, tak bude jednou beze mě nebo bez Ondry Rybáře a dalších. Určitě bychom bez Gábiny nebyli tam, kde jsme, na druhou stranu jsou tu jiní skvělí závodníci jako Ondra Moravec, Michal Krčmář nebo Verča Vítková. Markéta Davidová má veškeré předpoklady, aby jednou Gabču třeba i nahradila. Musíme se dívat dopředu. Mně se líbí, že se biatlon dostal lidem pod kůži a na letní závody přišlo v Novém Městě v neděli skoro deset tisíc lidí.

Je tedy definitivně zažehnána negativní atmosféra, kterou nastartovala kniha Gabriely?

Ano, je to za námi. Říkal jsem od začátku, že je potřeba, aby vychladly hlavy, což se stalo. Když Gabča bude chtít dělat biatlon, tak jí nikdo bránit nebude. My se musíme připravit na to, aby biatlon fungoval i bez ní. Nemyslím si, že se na té bandě závodníků něco změnilo. Ta pověst dobré party nebyla žádná iluze, atmosféra je bezvadná a všechno šlape dál. Nicméně zima ukáže, teď nejde vydávat širokoústá prohlášení.