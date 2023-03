Konečné pořadí v cíli:

1. Dorothea Wiererová (ITA) 31:58,5 (0)

2. Lou Jeanmonnotová (FRA) +6,3 (0)

3. Julia Simonová (FRA) +11,1 (1)

4. Marte Olsbuová Røiselandová (NOR) +40,1 (1)

5. Caroline Colombová (FRA) +40,1 (2)

6. Hanna Öbergová (SWE) +47,5 (2)

7. Vanessa Voigtová (GER) +48,4 (0)

8. Emma Lunderová (CAN) +1:02,5 (1)

9. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:13,7 (3)

10. Chloé Chevalierová (FRA) +1:14,3 (2)

11. Markéta Davidová (CZE) +1:14,6 (2)