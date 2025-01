Nejlepší střelba stačila české smíšené štafetě na osmé místo, dvojice byla devátá

Smíšená štafeta ve složení Michal Krčmář, Adam Václavík, Jessica Jislová, Kristýna Otcovská skončila osmá v závodě Světového poháru v Oberhofu. Čeští biatlonisté se díky skvělé střelbě pohybovali i na čtvrté příčce, ale finišmanka Otcovská se pak propadla. Devátou pozici dnes vybojovali Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková ve smíšené štafetě dvojic.

Vyhráli Finové Tero Seppälä a Suvi Minkkinenová a švédské kvarteto Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová.

České kvarteto mělo nejlepší střelbu ze všech štafet. Krčmář sice třikrát dobíjel, ale Václavík i Jislová byli na obou svých položkách bezchybní.

"Sám tomu ještě teď úplně nevěřím. Z těch štafet mám strach, tíha odpovědnosti za ostatní mě stresuje. Dneska jsem se snažil fakt soustředit na to, co mám dělat na střelnici. To se mi povedlo perfektně. Mám z toho obrovskou radost, asi jsem nikdy nešel dvakrát nula nula bez dobíjení," radoval se v rozhovoru pro Českou televizi Václavík.

Jeho střelecký výkon nepoznamenal ani úsměvný pád hned v prvním kole, kdy si ve stoupání píchl hůlku pod lyži a skončil na břiše. "Byla to taková rybička, do komediálních sestřihů to bude super. Mám naražené koleno, snad to nebude nic vážného a rozhýbu to," poznamenal biatlonista, který české kvarteto vytáhl na pátou příčku.

Na jeho přesnou mušku navázala Jislová, která předala jako čtvrtá. "Mám radost, s Adamem děláme biatlon už hodně dlouho. Mám ráda, když spolu děláme štafety, sešlo se nám to skvěle," pochvalovala si třicetiletá česká reprezentantka.

Finišmanka Otcovská se vyhnula trestnému kolu, ale na každé položce dvakrát dobíjela. Navíc hodně ztrácela na trati, takže se propadla o čtyři místa a Česko skončilo stejně jako v úvodní smíšené štafetě této sezony osmé.

Švédové triumfovali, i když Ponsiluoma musel po položce vleže na dvě trestná kola. Na skvělou formu ze sobotní stíhačky navázala finišmanka Elvira Öbergová, která nechala o 12,8 sekundy za sebou čtvrtou členku francouzské štafety Lou Jeanmonnotovou. Třetí Norsko na vítěze ztratilo více než minutu.

Hornig s Voborníkovou dosáhli na české poměry na nadprůměrné umístění v mixu dvojic. Nikdo z nich neodstřílel čistou položku, pokaždé minimálně jednou dobíjeli. Pro Horniga byla nejhorší položka vestoje na prvním úseku, kde spotřeboval všechny tři náhradní náboje a předal Voborníkové jako třináctý.

Jeho parťačka ale vrátila český tým do první desítky. Po druhém Hornigově úseku byli Češi dokonce sedmí, ale Voborníková zejména kvůli dvěma dobíjením vestoje dvě pozice ztratila.

"Tohle je strašně specifický závod. Na tu střelnici člověk přijíždí v úplně jiných tepech, nemá téměř čas se vydýchat a snaží se i střílet malinko rychleji, takže z toho pak pramení ty chyby. Do toho osmého místa by to pro nás byla paráda, chybělo dneska fakt málo," řekla Voborníková České televizi.

Na vítězné Finsko české duo i kvůli jedenácti dobíjením ztratilo minutu a 40 sekund. Finští reprezentanti dobíjeli dohromady jen pětkrát a nechali o 5,8 sekundy za sebou Francouze Quentina Fillona Mailleta a Paulu Botetovou. Třetí skončili Němci Justus Strelow a Selina Grotianová.

Biatlonový Světový pohár bude pokračovat příští týden od středy do neděle v německém Ruhpoldingu.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Smíšená štafeta dvojic: 1. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) 39:17,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Fillon Maillet, Botetová (Fr.) -5,8 (0+8), 3. Strelow, Grotianová (Něm.) -24,9 (0+11), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -46,4 (1+8), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -52,1 (0+8), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -55,3 (0+9), …9. Hornig, Voborníková (ČR) -1:40,0 (0+11).

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:04:24,1 (2+10), 2. Francie (Claude, Perrot, Richardová, Jeanmonnotová) -12,8 (1+7), 3. Norsko (Laegreid, T. Bö, Tandrevoldová, Kirkeeideová) -1:11,4 (1+9), 4. Švýcarsko -2:13,5 (1+11), 5. Německo -2:21,0 (3+10), 6. Itálie -2:29,3 (1+11), …8. Česko (Krčmář, Václavík, Jislová, Otcovská) -2:58,1 (0+7).