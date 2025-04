Sparta na hraně vyřazení. Brno v semifinále potřetí vede a postup má na dosah

Hokejisté Brna zvítězili v pátém semifinálovém utkání play off extraligy na ledě Sparty 4:3 v prodloužení a ujali se vedení v sérii 3:2. V čase 65:20 rozhodl o mečbolu Komety Libor Zábranský junior.

Brno může stvrdit postup do finále přes vítěze základní části v pátek před svými fanoušky. Případný sedmý zápas by se odehrál v neděli v O2 areně.

"Byl to krásný zápas před plnou halou. Nakonec se nám podařilo vyrovnat a konečně taky proměnit přesilovou hru. Bylo to ve chvíli, kdy už soupeř nemohl najít odpověď, takže jsme za to rádi. Vedeme 3:2, nic víc," řekl trenér hostů Kamil Pokorný na tiskové konferenci.

Úvodnímu buly vedle české hymny předcházel i potlesk za zesnulého bývalého hráče Sparty Jiřího Kochtu. Také šesté utkání v letošním play off v O2 areně bylo vyprodané (17.132 diváků), přestože se souběžně na Letné hrálo čtvrtfinále fotbalového poháru mezi Spartou a Teplicemi.

V osmé minutě střelu Zábranského tečoval domácí obránce Mikliš do tyče. Ve 12. minutě se hosté dočkali. Hykovi se rukou nepovedlo odvrátit puk do bezpečí a Kollár zblízka otevřel skóre. V úvodních čtyřech utkáních série platilo, že kdo dal první gól, vyhrál. A potvrdilo se to i tentokrát, byť Kometa dvakrát prohrávala.

Ve 14. minutě Lajunen přihrávkou z mezikruží připravil palebnou pozici Špačkovi a sparťanský útočník v přesilovce střelou z kruhu k tyči srovnal. Nadělil si tak stylový dárek k dnešním 28. narozeninám. Za dalších 72 vteřin domácí dokonali obrat. Sobotka obkroužil branku a stejně jako Špaček ranou z kruhu překonal Postavu.

Vedení Sparty mohl ve druhé třetině navýšit Vitouch, který se před brněnským gólmanem ocitl úplně sám, bekhendem na něj ale nevyzrál. V polovině utkání Brno vyrovnalo. Flek ještě Kováře nepokořil, Kempný však neodvrátil kotouč do bezpečí a Ilomäki se z dorážky nemýlil.

"Víme, že druhá třetina nebyla z naší strany dobrá. Proč se tak stalo, si rozebereme zítra. Teď nám nezbývá nic jiného, než vrátit sérii sem do sedmého zápasu," uvedl kapitán Sparty Miroslav Forman.

Domácí si vzali vedení zpátky v 47. minutě v další početní výhodě. Chlapík nahrál před branku Lajunenovi, ten přistrčil puk na Hyku, který pohotově a úspěšně vypálil. Kometa odpověděla za šest minut. Kapitán Flek ujel Moravčíkovi, nabruslil si před Kováře a zamířil přesně pod břevno.

O tom, kdo se přiblíží postupu do finále, rozhodlo prodloužení. V něm se nechal vyloučit loňský mistr světa Kempný a Zábranský dělovkou do horního rohu Kovářovy branky zařídil Brnu vedení v sérii.

"Řekli jsme si na střídačce, že jestli to má přijít, tak zrovna teď. Jsme strašně rádi, že jsme konečně prolomili tu smůlu a ještě to rozhodlo zápas. Jedna střela tam nesedla, ale hned jsme to otočili. Zavřel jsem oči a padlo to tam, takže jsme šťastní," prohlásil Zábranský.

"Nehroutíme se. Víme, jakou máme sílu. Jsem přesvědčený o tom, že to sem vrátíme," uvedl Forman. "Věřím v charakter a mentální sílu mužstva, jinak bychom tady neseděli. Věřím," řekl trenér Sparty Pavel Gross.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 14. M. Špaček (Lajunen, Kemiläinen), 15. Sobotka (Kempný), 47. Hyka (Lajunen, Chlapík) - 12. Kollár, 31. Ilomäki (Flek, Š. Stránský), 53. Flek (Ďaloga, Ščotka), 66. Zábranský (A. Zbořil, K. Pospíšil). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 17 132 (vyprodáno). Stav série: 2:3.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Irving, Moravčík, Kemiläinen, Kempný, Mikliš, Krejčík, Němeček - Řepík, Sobotka, Hyka - Chlapík, M. Špaček, M. Forman - P. Kousal, R. Horák, O. Najman - K. Hrabík, J. Lajunen, Salomäki - D. Vitouch. Trenér: Gross.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Zábranský, Ďaloga, Beaudin, Holland, Gulaši - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, K. Pospíšil - T. Rachůnek, Kollár, Ferda - Konečný, Ilomäki, J. Kos. Trenér: Pokorný.