Hrozné, pořád dokola, trápí Vondroušovou. Popsala, co je na okruhu špatně

Tenistka Markéta Vondroušová zatím zažívá sezonu plnou bolesti a zklamání. V lednu si natrhla sval v noze a přišla o Australian Open. Když se vrátila, ozvaly se problémy s loni operovaným ramenem. Pro Aktuálně.cz wimbledonská šampionka popsala, jak probíhá její snaha o návrat, i to, co se jí momentálně na okruhu nelíbí.

Dokola vykonává intenzivní rehabilitační cvičení, dvakrát týdně vezme raketu na hodinu do ruky a zkouší hrát. O konkrétním datu návratu do tenisového kolotoče ale stále nechce spekulovat.

"Jsem teď v pátém týdnu cvičení. Zatím to docela drží, musím zaklepat. Plán je zhruba šest až osm týdnů cvičení a potom zkusit hrát víc. Moc bych chtěla stihnout Roland Garros," upíná se Vondroušová ke druhému grandslamu sezony, kde v roce 2019 slavně dobyla finále.

"Paříž je můj cíl, ale nevím, jak to půjde. V žádném případě to nechci uspěchat, abych z toho zase hned nevypadla," přiznává pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova, která se připravuje na Štvanici v klubu I. ČLTK Praha.

Opatrnost je na místě.

Loni v srpnu se Vondroušová musela podrobit operaci ramene poté, co při obhajobě wimbledonského triumfu vypadla v Londýně už v prvním kole a o pár týdnů později nemohla v Paříži obhajovat stříbrnou olympijskou medaili.

Na kurty se vrátila letos v lednu, plná sil a nadějí. Nabrala pár kilogramů svalové hmoty, cítila se skvěle.

Jenže prakticky okamžitě ji dolů srazily další zdravotní trable.

"Je to samozřejmě hrozné. V Austrálii jsem se cítila dobře, jenže v Adelaide jsem si natrhla sval, který mě pak nepustil na grandslam," vypráví Vondroušová.

V únoru se opět objevila na kurtech, ale ne na dlouho. Vrátily se jí problémy s ramenem a česká tenistka netají, že její psychická pohoda schytala drtivou ránu.

"Člověk si říká, že je to fakt náročné. Je to furt dokola. Je fakt těžké pořád se udržovat v nějakém pohybu a pořád si opakovat, že se musí makat dál. Protože i ta cvičení jsou náročná na hlavu, pořád se opakují ty stejné cviky a člověk se musí snažit udržet se v nějaké pozitivní psychice. Je to na nic," říká 48. hráčka aktuálního světového žebříčku.

V roce 2025 zatím odehrála pouze osm zápasů, bilanci výher a proher má vyrovnanou.

"Když jsme letěli do Austrálie, cítila jsem se vážně moc dobře. I v zápasech. Strašně mě mrzelo, že jsem z toho musela vypadnout," dodává bývalá světová šestka.

Zdravotní problémy v žádném případě nechce svalovat na okolní vlivy. Nicméně souhlasí s tím, že by se na okruhu mělo do budoucna mnohé změnit.

Hráčky i hráči si dlouhodobě stěžují na náročný program, neustálé změny podmínek i míčů.

"Ty míče se teď řeší hodně a myslím si, že to pociťují všichni. Míče jsou skoro každý týden jiné a některé jsou velmi těžké, je náročné s nimi hrát. Ruce strašně trpí, dostávají zabrat," vysvětluje Vondroušová.

Změnu v dohledné době nevidí jako reálnou.

"Turnaje mají míče nasmlouvané na iks let dopředu. Hráči s tím nic moc nezmůžou, když jsou za tím takhle velké firmy. Bylo by ale dobré, aby to dokázali aspoň částečně sjednotit, aby se míče měnily třeba čtyřikrát do roka a ne každý týden," dodává česká tenistka.