Permanentka na biatlon za dva a půl tisíce. Nové Město spustilo předprodej vstupenek

Světový pohár tam zavítá až v březnu, vstupenky ale mohou fanoušci začít nakupovat už teď. Nové Město na Moravě spustilo kompletní předprodej lístků na biatlonové závody.

Už před půl rokem přišel český biatlon s permanentkami, které si ti největší fanoušci mohli na čtyři dny závodů v Novém Městě koupit za 2400 Kč. Což zaručuje ta nejlepší místa naproti střelnici Vysočina Areny. Oproti tomu čtyřdenní místenku k běžecké trati pořídíte za 600 Kč.

Nyní k tomu přibyla možnost koupit si vstupenky i na konkrétní dny. Hlavní sektory A a B stojí ve čtvrtek a v pátek, kdy jsou na programu sprinty, 500 Kč, v sobotu a neděli, kdy se pojedou štafety a závody s hromadným startem, 800 Kč.

Oproti loňským prosincovým závodům tak pořadatelé právě v těchto kategoriích přidražili. Prémiová permanentka stála tehdy 1800 Kč. Zlevnění se dočkaly tribuny F, G, H a E, které jsou na krajích hlavního stadionu.

Naopak zůstává výhoda pro všechny dětské příznivce. "Za symbolickou jednu korunu budou mít vstup do areálu děti do výšky 120 cm. Podmínkou je doprovod osoby starší 18ti let," stojí v oficiální zprávě českého biatlonu.

Zastávka Světového poháru v Novém Městě začíná ve čtvrtek 5. března a končí v neděli 8. března 2020.