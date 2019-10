Náušnice od Koukalové nosím dodnes. Biatlonovému světu Gábi schází, smutní Wiererová

Vyhrála Světový pohár, mistrovství světa, v minulé sezoně italská biatlonistka Dorothea Wiererová zářila. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz prozradila, jak hledala motivaci do další přípravy i jak jí schází Gabriela Koukalová.

Po úspěchu v minulém ročníku vás čeká sezona s domácím světovým šampionátem. Žene vás v přípravě myšlenka na Anterselvu?

Vyhrát v Anterselvě v minulé sezoně bylo něco úžasného. Bude to teď nejdůležitější událost kalendáře. Neumím si představit, jaké by to bylo vyhrát na stejném místě i mistrovství světa. Hlavně, abych byla zdravá, mohla se domácího šampionátu zúčastnit a pořádně si ho užít, protože to je to, o čem asi každý sportovec na světě sní.

Tlak nebude ležet jen na vás, druhou ženou celkového pořadí Světového poháru byla vaše krajanka Lisa Vittozziová. Jaké to je mít v týmu takhle zdatnou konkurentku?

Lisa je těžká soupeřka. To, že spolu jsme v týmu a trénujeme spolu, je pro obě výhoda. Obě jsme dobré střelkyně i lyžařky a navzájem posouváme vlastní limity na další úroveň.

V programu nové sezony je také zastávka v Novém Městě na Moravě, máte tuhle štaci ráda?

Nové Město je důležitým místem v mé kariéře. Na juniorském světovém šampionátu v roce 2011 jsem tu vyhrála tři zlata a i mou první seniorskou medaili z mistrovství v roce 2013. Minulý rok jsem tam jela ve žlutém dresu a bylo to skvělé, jak mě to kouzelné publikum podporovalo.

Možná mu přesto na trati chybí někdejší hlavní hvězda českého týmu Gabriela Koukalová. Postrádáte ji i vy?

Mít Gabrielu na trati znamená, že musíte ještě víc makat, protože s vámi závodí opravdová šampionka. Když opustila svět biatlonu, ztratili jsme především skvělého člověka. Byla vždycky přátelská a před čtyřmi lety mi dala dárek, náušnice, které nosím dodnes.

Zaslechla jste, jaké haló způsobila její kontroverzní autobiografie?

Ano slyšela jsem o té knize i o tom, co vyvolala, ale lidi toho namluví hodně a já nevím, co přesně Gábina napsala. Přece jen nemluvím česky, abych si to přečetla. (smích)

Do startu sezony zbývají necelé dva měsíce. Jak jste spokojená s přípravou?

Zatím jsem docela spokojená, co jsme v přípravě zvládli. Na jejím začátku jsem byla hodně unavená, první týdny tréninku nebyly snadné. Měla jsem po skončení sezony hodně mediálních povinností a cítila jsem se trochu ve stresu, ale teď je to lepší a lepší. Práce s týmem mi pomohla a motivace zase se dostat do stoprocentní formy narostla.

Když jsme u mediálních a marketingových povinností. Zdá se, že po úspěchu v minulé sezoně zájem o vaši tvář ještě narostl. Podepsala jste smlouvu se dvěma významnými partnery, nebylo toho už na vás příliš?

Bylo toho hodně, ale já si tyhle mediální aktivity také užívám. Snažila jsem se všechno soustředit na jaro a léto tak, abych během podzimu měla dost času na dokončení přípravy. Jinak když je sezona v plném běhu, snažím se těmto marketingovým aktivitám vyhnout.

Podepsala se úspěšná sezona i na vaší fanouškovské základně?

Vždycky, když se vrátím domů z nějakého tréninkového kempu, najdu doma spoustu dárků a dopisů od fanoušků. Jsou mezi nimi i nabídky k sňatku, ale naštěstí už jsem vdaná. (smích)

Když vezmeme jména jako Dahlmeierová, Koukalová nebo Gössnerová, hvězdy vaší generace, které už biatlonu nechaly, kde se vidíte za pár let vy?

Za pár let budu, věřím, šťastná a zdravá. Vždycky jsem chtěla mít velkou rodinu, takže je možné, že se opravdu blíží doba, kdy už mě na trati neuvidíte.