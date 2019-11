Nekonečná kauza Rusů? Máme první úspěch, ale nic se nesmí promlčet, burcuje Šlesingr

Staré struktury zanikly, vedení světového biatlonu má nové šéfy, přesto kauza kolem ruského dopingu stále není uzavřená. Viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza by už nejraději nekončící úředničinu kvůli hříšníkům ukončil, český reprezentant Michal Šlesingr naopak volá po trpělivosti.

Ani dva roky po provalení ruské kauzy o organizovaném dopingu není ve světovém sportu klid. Moskevská laboratoř dál čeká na zelenou od Světové antidopingové agentury WADA a někteří hříšníci stále nemají konečné rozsudky.

"Asi 70 procent času strávíme řešením starých ruských dopingových kauz. Pořád se nám to vrací na stůl. Přijde mi, že už je to spíš jen hra právníků než o tom, zda někdo dopoval, nebo ne. Sportovci si najmou ještě lepší právníky, než má protistrana, a pak se nám stává, že případy z roku 2014, které jsou na první pohled jasné, ještě nemáme dořešené," nechal se slyšet Jiří Hamza.

Ten je jako viceprezident IBU součástí nového vedení světového biatlonu, které vystřídalo kontroverzního prezidenta Anderse Besseberga. Hamza a spol. schválili novou ústavu, podle které se chtějí řídit a řešit dopingové prohřešky. Papírování kolem šest let starých případů je ale unavující.

"Musíme respektovat regule a čekat, než bude případ rozsouzený. Spoustu času, který bychom mohli trávit rozvojem biatlonu, trávíme řešením dopingu," stěžuje si šéf českého biatlonu.

Rusové kvůli odhalení kauzy přišli o status řádného člena IBU. Jejich sportovci sice mohou startovat v závodech Světového poháru, jako svaz ale nemají hlasovací právo, nesmí ani na zasedáních podávat návrhy.

"Je asi 12 kritérií, podle kterých se Rusové můžou vrátit, většinu jich už naplnili. Ale nový problém s WADA to opět pozdržel," postěžoval si Hamza.

Narážel tak na nové nedorozumění mezi moskevskou laboratoří a Světovou antidopingovou organizací, která od Rusů sice dostala slíbená data, jež měla sloužit k rozklíčování dopingových případů z minulosti, ale se zpožděním a ještě s některým smazaným obsahem.

Zatímco nový šéf ruské antidopingové agentury RUSADA Jurij Ganus tvrdí, že místní sportovní funkcionáři manipulovali s daty záměrně, ruský ministr sportu Pavel Kolobkov tvrdí, že se na souborech podepsaly "technické problémy".

WADA si tak dala čas až do konce kalendářního roku, aby rozhodla, jak s Rusy dál naloží. Mohlo by se stát, že jim prodlouží stopku až do olympijských her v Pekingu v roce 2022.

"Mrzí mě, že se to táhne takhle dlouho. I jako závodník, když vidíte, že hříšník je zpětně potrestaný a to třeba i v době, když už ukončil kariéru, tak to tomu sportu moc nepomůže. Všichni chceme vidět trest hned potom, co se něco stane. To už pak vážně nemá moc smysl," okomentoval pro Aktuálně.cz trvající ruskou kauzu český biatlonista Michal Šlesingr.

Sám byl jedním z hlavních postav petice, kterou před dvěma lety sepsali biatlonisté ve Světovém poháru, aby se vymezili proti laxnímu přístupu tehdejšího vedení IBU v trestání dopingových prohřešků.

"Naše iniciativa vedla k tomu, že se povedlo protlačit nějaké změny v pravidlech. Je v nich nově hrozba zmenšení závodnických kvót pro národy, to je fajn věc. Je to první vlašťovka," pochvaluje si Šlesingr.

Řady ruských průšvihářů se ovšem nemenší, spíše naopak. Biatlonistka Margarita Vasiljevová si nezazávodí rok a půl, protože třikrát zmeškala dopingovou kontrolu.

"Není možné se kontrolám vyhýbat. Ať už vědomě, nebo nějakou svojí neopatrností. Proto to v pravidlech je. Sportovec dostane dvakrát varování a potřetí přijde stopka. Vymlouvat se na to, že to bylo omylem, je pak zbytečný," dodává český závodník.

Pozitivní ovšem podle něj je, že se Rusové snaží z podobných chyb poučit. "Prohřeškem Vasiljevové přijdou nejspíš o jedno místo v kvótě. Navíc Jekatěrina Glazyrinová má údajně dvě zmeškané kontroly a hrozí jí také trest. Šéf ruských biatlonistů Vladimir Dračev s ní tak pro start sezony raději nepočítá, aby nic neriskovali."

Nová konstituce světového biatlonu tak zjevně přináší výsledky. "Je to ten správný tlak a důkaz, že to začíná fungovat. Snad tím pádem Rusové konečně přijmou jinou sportovní politiku," přeje si Šlesingr.