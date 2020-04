Nastávající maminka či policejní komisař. Ze zlaté generace zbývá poslední mohykán

Osmiletá pohádka

Bezmála osm let od velkého třesku. Osm let od začátku české biatlonové horečky. Nadšení fanoušků kolem do té doby spíše okrajového zimního sportu rozpoutal v prosinci 2012 pohádkový nástup nové hvězdy Gabriely Soukalové ve slovinské Pokljuce.

Už předtím se Češi v biatlonu zhusta prosazovali, světové medaile získávali mezi lety 2002 a 2007 Roman Dostál, Kateřina Holubcová, Zdeněk Vítek nebo Michal Šlesingr. Zmíněný nástup popularity v následující dekádě ale svou razancí všechny překvapil. A měl konkrétní tváře s ním navždy spojené.