Namlsaní Slováci zaplavili biatlonistku nenávistí. Lidská krutost bolí, vzkázala jim

I am so sorry for mine girls, team and everybody fans... 😔Co mi pistete tie skarede spravy, myslim, ze ani jeden z Vas nezazil smutok, lutost, hanbu po vykone, na ktory sa pripravujete cely rok a ktory vobec nezvladnete...Ludska krutost boli...a slova vedia velmi zranit