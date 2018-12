Moravec nasadil lyže vteřiny před startem. Pak přejel Fourcada. Zle bylo i Krčmářovi

před 19 minutami

Nejlepší výkony dosavadního průběhu Světového poháru si čeští biatlonisté nechali na poslední závod. Den před Štědrým dnem se Ondřej Moravec a Michal Krčmář vydali z posledních sil a udělali radost davu fanoušků v Novém Městě na Moravě.

Statečný výkon kvůli lidem, kteří opět vytvořili ve Vysočina aréně bouřlivou kulisu, podali čeští biatlonisté v závodě s hromadným startem. Ondřej Moravec skončil osmý, Michal Krčmář desátý. Navzdory tomu, že se oba do poslední chvíle prali se zdravotními problémy.

Moravec včera řešil nepříjemné žaludeční potíže. A dnes málem nestihl start. Pět minut před startovním výstřelem odběhl pryč, aby si naposledy odskočil. Lyže si pak stihl nazout nějakých dvacet vteřin před startem.

"Ještě, že to všechno dopadlo dobře. To už by bylo vážně moc," smál se spokojený biatlonista poté, co v cílové rovince fantastickým finišem přejel Francouze Martina Fourcada a spokojeně zdravil nadšené fanoušky.

Moravec neprožil ideální přípravu na závod, nakonec se ale dal dohromady natolik, že mohl startovat. "Ani jsem nedržel nějakou dietu, protože kdybych tělo ještě víc oslabil, nemělo by cenu tam vůbec lézt," řekl.

Na první položce dvakrát minul, potom se srovnal a skvělým výkonem dokázal konkurovat nejlepším. Že porazil Fourcada nijak nepřeceňoval. "Je to taky jen člověk. Dnes jsem byl silnější. Hlavně jsem rád, že výkony mají vzestupnou tendenci."

Zatímco on byl po závodě už zdravotně v pořádku, Michal Krčmář dojížděl do cíle naprosto vyždímaný.

"Spadlo to na mě. V noci jsem se potil, nebylo mi dobře. Ale sebral jsem se a řekl si, že kvůli lidem musím zabojovat," svěřil se. "Kdyby to nebylo tady, myslím, že bych nejel. Nevím, jestli to je také nějaká viróza. Organismus toho prostě už může mít dost, ta fyzická i psychická zátěž teď byla enormní," dodal.

Obvyklí spolubydlící spolu od začátku závodů v Novém Městě na Moravě raději nebydleli. "Jsme od sebe už čtyři dny, cítil jsem bolest v krku už před prvním závodem tady," vysvětlil Krčmář.

Oba biatlonisté byli šťastní, že fanoušky odměnili za výraznou podporu. "Zasloužili si to. Předvedli se opět v tom nejlepším světle. Chceme jim strašně moc poděkovat," shodli se a už spěchali za zaslouženým vánočním odpočinkem.