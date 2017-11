Kamionem ke zdraví. Nechci za dvacet let zjistit, že mám rakovinu, říká servisman Koukalové a spol.

před 49 minutami

Nová zbraň českých biatlonistů. Servisní kamion přinese nejen výraznou úsporu času i sil, ale také zajistí zdravější pracovní podmínky pro servismany národního týmu.

Jablonec nad Nisou - Tomáši Žídkovi se splnil velký sen. Pomohl navrhnout servisní kamion, který teď bude odvádět neocenitelné služby celé české biatlonové reprezentaci.

Tenhle kolos za 4,6 milionu korun usnadní práci právě jemu a dalším lidem připravujícím lyže pro Gabrielu Koukalovou, Ondřeje Moravce a další hvězdy národního týmu.

Čtyřčlenné sestavě končí na začátku olympijské sezony namáhavé šichty. Přenášení stovek párů lyží a hůlek z aut do mobilních buněk a pak zase zpátky.

"Jak dlouho to vždycky trvalo? Třeba hodinu a půl. Jen to nošení. A než jsme si všechno nachystali a srovnali, bylo to nekonečné. Se vším nám museli pomáhat i trenéři," popisuje šéf servismanů, jaké to bývalo v době před kamionem.

Žídek přestoupil k českému týmu před minulou sezonou. Předtím pracoval pro Kanaďany. A od začátku toužil po podobných podmínkách. Konkrétně tedy po servisním kamionu. Teď se dočkal. "Opravdu je to velký sen, který se vyplnil. Dá nám to hodně možností do budoucna. Máme teď všechno pod kontrolou," pochvaluje si.

To on přišel se základním nákresem toho, jak by to mělo v interiéru kamionu vypadat. "V Kanadě to byl můj projekt, takže jsem s tím už měl zkušenosti. Měl jsem představu, co chci. Sám jsem tu konstrukci rozkreslil," říká Žídek.

Výsledek ovšem předčil jeho očekávání. "Tušil jsem, že to bude dobré. Ale ono je to výborné a krásné." Do kamionu vedou prosklené dveře na fotobuňku, v první části jsou čtyři stroje se žehličkami na voskování lyží, všechny sestrojené s odsáváním nečistot.

V uzavíratelných bocích kamionu se tísní neuvěřitelných 350 párů lyží. Všechny přehledně servismanům na očích. To ale rozhodně není to, co Žídek při výčtu výhod řadí na první místo.

"První a nejdůležitější věc je samozřejmě zdraví. Je jedno, jestli tady děláš rok nebo pět let. Nikdy nikdo přesně neví, co v těch voscích vlastně je," podotýká.

"Nevíme, co se tam dává a co to udělá se zdravím člověka. A to je velká věc. Když si pak po dvaceti letech sednu a najednou zjistím, že mám rakovinu, protože jsem se správně neochránil. Potom je to vážně blbé," říká s vážnou tváří muž, který se prací biatlonového servismana živí dlouhých třináct let.

"Je to o čistotě vzduchu a o čistotě té samotné práce. V buňkách, které jsou na závodech, není žádné odsávání. To platí na víc než polovině destinací, kam jezdíme. A když tam odsávání je, tak nefunguje dobře," vysvětluje.

Neznamená to, že by on a jeho pomocníci odložili masky, které běžně při úpravě lyží používají. "Ty si necháme. Odsávání odebere něco přes osmdesát procent nečistot," dodává.

Klíčová pro fungování reprezentace je také úspora času. "Skončí závody, my zavřeme kamion a může se rovnou jet. Nemusíme všechno stěhovat zpět do aut. Ten přímý vliv na rychlost je tam obrovský. Budeme vždy připraveni," usmívá se rodák z Československa, který vyrůstal v Kanadě.

Stojí přitom hned vedle mikrovlnné trouby, ledničky a pohovky vyvedené v barvách národní vlajky. To vše mají servismani v kamionu k dispozici.

"Konečně si máme kde sednout, přezout boty a jít bez problémů ven testovat lyže. Doposud jsme s sebou museli vozit takové rozkládací židličky," směje se Žídek. "A když si někdo potřebuje odpočinout, může se natáhnout. My jsme malí servismani, takže se na pohovku vejdeme. To takový Ondra Rybář by s tím měl problém," vtipkuje zkušený odborník.

Zářivky umístěné v kamionu jsou schopné vytopit vnitřek z minus dvaceti na plus dvacet stupňů během několika málo hodin. Nechybí ani speciální skříňky, ve kterých rychle uschnou boty i oblečení.

Žídek si pochvaluje také zavírací strany kamionu, do kterých se vejdou stovky párů lyží. "To z konkurence mají snad jen Francouzi. Ostatní s tím mají trochu problém, že musejí dávat lyže někam do šuplíků a zase je vyndávat. My je máme všechny hned za sebou, přehledně. To nám strašně pomůže," pokračuje v chvále.

Češi si teď budou moci sami upravovat strukturu lyží. Což je další neocenitelná výhoda. "Můžeme si to udělat po svém. Už to nemusíme posílat fabrice, čekat na to. Někdy docházelo k tomu, že se něco zadrhlo. Teď si lyži můžeme připravit hned a víme, že zítra na nich mohou závodníci jet," vysvětluje hlavní servisman.

Některé konkurenční týmy už vědí, jaký nový skvost bude Čechům v olympijské sezoně pomáhat. A jistě budou chtít v průběhu sezony nahlédnout do české "kuchyně".

"Klidně je sem vezmeme, ale předtím to tady pečlivě uklidíme, aby nic podstatného neviděli. Ty skleněné dveře na fotobuňku také nějak zakryjeme, aby se dovnitř nedalo vidět. To jsou malé detaily, na které je třeba dbát," přibližuje Žídek ostrý boj mezi světovou špičkou.

Dokonce prozrazuje, jak se opatrně nakládá s odpadem z vosků a máz. "Další týmy třeba i procházejí koše a hledají ty zbytky. Snaží se zjistit, čím ten úspěšný tým v daných podmínkách mazal. Takže to raději v průběhu sezony vůbec neodhazujeme. Schováme to a zlikvidujeme až po úplně posledním závodu," tvrdí Žídek.