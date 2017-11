Strach o Koukalovou sílí, naděje ale přežívá. Zvraty biatlonistka umí jako málokdo

před 32 minutami

Nejlepší česká biatlonistka je před olympijskou sezonou velkým tajemstvím. Kvůli chronickému přetížení úponů lýtkových svalů dlouhé měsíce netrénovala. Celá sezona, která pravděpodobně měla být pro Gabrielu Koukalovou poslední, je ohrožena.

Praha - Biatlonová sezona s atraktivním vrcholem v podobě olympijského klání začíná za necelé tři týdny a čeští fanoušci jsou nadále zanechání napospas obavám a strachu.

Zvládne se největší hvězda Gabriela Koukalová vrátit včas? Vyléčí bolavá lýtka a stihne dohnat tréninkové manko? Je ohroženo jen pár závodů, nebo třeba i olympiáda v Pchjongčchangu, kterou sama jablonecká biatlonistka už dříve označila jako vytoužený vrchol celé kariéry?

Upřímně, podle všech dostupných indicií českou jedničku na začátku závodního ročníku neuvidíme. Stoprocentně ne ve švédském Östersundu, kde na konci listopadu odstartuje Světový pohár. Další vyhlídky jsou pak stále skryté pod hustým nánosem nejistoty.

Informace o stavu Koukalové probublávají ven jen velmi střídmě, sama elitní sportovkyně poskytuje minimum rozhovorů. A když už promluví, volí slova velmi opatrně. Sama patrně neví, na čem vlastně je.

"K ničemu se nemohu upínat. Nepřemýšlím teď vůbec nad tím, kdy bych mohla zahájit sezonu, nebo jestli pojedu na olympiádu. Nedokážu odpovědět," tvrdí dvojnásobná olympijská medailistka.

V zákulisí se mluví o tom, že pokud se Koukalová nedokáže vrátit k závodění během ledna, účast na sportovním svátku pod pěti kruhy vzdá. A to by pro ni samotnou, pro národní tým i pro statisíce jejích fanoušků bylo nemalou sportovní tragédií.

Pokud to ale česká biatlonistka přece jen dokáže, půjde o další ze seriálu nevšedních příběhů, kterými už pět dlouhých let - právě tolik uplynule v prosinci od jejího legendárního prvního vítězství v Pokljuce - pravidelně zahrnuje tuzemskou sportovní a mediální scénu.

Koukalová je fenomén, v podstatě dokonalý sportovní produkt. A tenhle příběh by mohl být jedinečným završením její kariéry. Pokud si tedy konec nerozmyslí a nepočká ještě na Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

Podívejme se na to čistě hypoteticky. Kdyby se čerstvě osmadvacetiletá závodnice stihla vrátit a odletěla v únoru na Dálný východ, samo o sobě by šlo o něco, čím by uspokojila velkou část příznivců.

Případný medailový úspěch by se pak rovnal něčemu takřka nadpozemskému. Slovo zázrak by v případě takového scénáře rozhodně v titulcích nechyběl, na to vezměte jed.

Ostatně, něco podobného se před sezonou u Gabriely Koukalové neděje poprvé. Stačí zavzpomínat.

Před třemi a půl lety, krátce po olympiádě v Soči, postihlo biatlonovou superstar nepříjemné vyhoření. Jak později přiznala, ve hře byl konec kariéry. Problémy měla i loni v létě, když se prala s celkovým vyčerpáním svého organismu.

Právě s vědomím těchto překonaných překážek už logicky musí mysl Koukalové pracovat pozitivně. Zvraty umí tahle špičková biatlonistka jako málokdo. Klidně z absolutní deprese a nejistoty do nečekané a o to sladší radosti.

K tomu připočtěme, že z tábora české biatlonové reprezentace v poslední době dobré zprávy přibývají. Koukalová už se k ostatním připojila ve Finsku na prvním "sněhovém" soustředění.

Bolest, která se poprvé a dle slov samotné biatlonistky vskutku pořádně, ozvala začátkem června při cyklistickém tréninku v Hnanicích na Moravě, sice stále úplně nezmizela, Koukalová je však konečně schopná alespoň částečně trénovat.

Navíc všichni dobře víme, že je vítězka Světového poháru za předminulou sezonu vyloženě závodním typem. Mockrát ji podceňovali, mockrát ona podceňovala sama sebe. Vždy ale povstala a přiživila biatlonovou euforii.

Slavný comeback s příchutí cenných kovů by tedy tentokrát mohl být něčím, s čím lze v koutku duše tajně počítat. Ostatně fanoušci vyjadřují své hrdince všude, kde se o dalším dílu jejího dramatického seriálu píše nebo mluví, bezmeznou důvěru.