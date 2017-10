Zlověstné ticho kolem Koukalové prolomeno. Hvězda odjede do Finska, nemůže ale trénovat naplno

před 38 minutami

Gabriela Koukalová odjede za dva dny do Finska, kde se připojí k přípravě reprezentačního týmu. Její zdravotní stav ale nadále není stoprocentní.

Praha - Konečně posun. Po týdnech nejistoty si fanoušci biatlonové královny mohou alespoň zčásti oddechnout. Gabriela Koukalová vyřešila táhlé a trochu tajemné zdravotní problémy natolik, že se v následujících několika dnech připojí k reprezentačnímu týmu.

Ten se nyní bude připravovat na prvním sněhu ve finském středisku Imatra, kam čeští biatlonisté odcestovali jen pár dnů po skončení tradičního soustředění ve slovinské Pokljuce.

"Gabriela Koukalová se zapojí do přípravy ve Finsku, jen to bude zhruba o dva dny později než zbytek týmu," řekl deníku Aktuálně.cz mluvčí biatlonového svazu Tomáš Hermann.

Rozhodně to ale neznamená, že by problémy s bolavými lýtkovými svaly byly definitivní minulostí. "Gabriela bude mít nadále svůj tréninkový režim uzpůsobený tomu, co zdraví dovolí," prohlásil mluvčí.

V zákulisí se v posledním období množily spekulace. Podle některých dvojnásobná olympijská medailistka nestihne úvodní závody Světového poháru. Ty ještě pesimističtější hovořily o tom, že je ohrožený i start na únorové olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu.

"Můžu jen říct, že se dělá maximum pro to, aby byla připravená na sezonu nebo na její část. Jestli stihne první závody? V tuhle chvíli je to stále hodně daleko, uvidíme, co přinesou následující týdny," řekl Hermann.

Světový pohár, který Koukalová předminulou sezonu ovládla a v té poslední nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou, začne ve švédském Östersundu 26. listopadu.

Sedmadvacetiletá závodnice pocítila první potíže už na začátku června při dlouhém tréninku na kole v Hnanicích na Moravě. Jak později popsala, ucítila pnutí v lýtkách, načež jí vypnuly nohy. Biatlonistka měla problém slézt z kola a dojít do pokoje. Lýtkové svaly přestaly pracovat kvůli přetížení achilovek.

I přes četné rehabilitace se nedařilo problém řešit, velké bolesti Koukalovou stále výrazně omezovaly v tréninku. A na začátku října nemluvil šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář vůbec optimisticky.

"Bohužel tam je zdravotní problém a teď ani nejsem schopen říct, jak dlouho to potrvá. Pohybujeme se na hraně, na hraně improvizace, a to mě vůbec netěší. Na Gábinu to doléhá, na její okolí i na nás jako realizační tým," přiznal Rybář.

Podle něj však biatlonovou hvězdu žene velká motivace v podobě olympijských her. "O to je to psychicky náročnější. Do nejvyšších intenzit nemůže vůbec jít. K tomu se přidává i časové omezení tréninku. Aktuálně to prostě na závodění ve Světovém poháru není," řekl tehdy kouč.

Fanoušky ale uklidňoval. "Na druhou stranu nechci malovat čerta na zeď. Máme stále dost času. Potřebujeme trpělivost, aby problém odezněl a Gábina se mohla zapojit do plné přípravy."

První krok se tedy podařil, Gabriela Koukalová se připojí k reprezentačnímu týmu. Nezbývá než držet pěsti. Do začátku olympijských her schází jen tři a půl měsíce.