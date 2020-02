Jacquelin překvapil velikány a má zlato. Moravec se posunul o čtyřiadvacet míst

Nejlepší český reprezentant Ondřej Moravec si ve stíhacím závodě biatlonistů na mistrovství světa v Anterselvě polepšil o čtyřiadvacet míst na 22. příčku. Bodoval ještě Michal Krčmář, který se posunul na 27. místo.

Ondřej Moravec. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Zvítězil Francouz Emilien Jacquelin, který ve finiši o čtyři desetiny sekundy porazil Nora Johannese Thignese Böa. Bronzovou medaili získal kontroverzní vítěz sprintu Alexandr Loginov.

Moravec minul jeden terč při úvodní položce, ale pak už byl přesný a posouval se pořadím vzhůru.

"Dneska bych tomu říkal závodění, včera to bylo trápení," řekl Moravec. "S tím odstupem na startu se z toho o moc víc vymáčknout nedalo. Nejsem zklamaný, pořád před sebou mám jeden individuální závod, kde budu dělat všechno pro to, abych startoval ještě dvakrát," řekl s vyhlídkami na postup i do závodu s hromadným startem na závěr MS.

Ve srovnání se sobotním sprintem se cítil mnohem lépe běžecky. "Rozhodně. Bylo to takové dieselové. Vyjel jsem nějakým tempem a nebylo tam moc zrychlování, ale velké většině lidí kolem jsem stačil. Byl tam běžecký posun," uvedl.

O dvanáct příček si polepšil i nejlepší Čech ve sprintu Krčmář, který se navzdory čtyřem chybám dostal do první třicítky. Naopak se nedařilo Jakubu Štvrteckému, jenž po šesti trestných kolech klesl na 54. místo.

Čtyřiadvacetiletý Jacquelin, který byl ve sprintu šestý, díky bezchybné střelbě odjel z poslední položky společně s Böem a elitního norského běžce se udržel. V závěru se dostal před něj a poprvé vyhrál závod Světového poháru. V aktuální sezoně dojel třetí ve stíhačce v Hochfilzenu, jeho absolutními maximy byla dosud dvě druhá místa rovněž z tohoto ročníku SP.

Loginov, který má za sebou dvouletý dopingový trest, se dlouho díky přesné a rychlé střelbě držel osamoceně v čele závodu. O několikasekundový náskok ale přišel při poslední položce, kdy vůbec poprvé na šampionátu minul. Bez problémů ale uhájil bronzovou pozici před Francouzem Martinem Fourcadem, jenž rovněž musel po závěrečné položce na trestné kolo.

V pondělí je na mistrovství světa volný den. Program bude pokračovat v úterý vytrvalostním závodem žen. Muži poběží ve středu.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. Jacquelin (Fr.) 31:15,2 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -0,4 (2), 3. Loginov (Rus.) -23,9 (1), 4. Fourcade (Fr.) -46,3 (2), 5. Peiffer (Něm.) 53,9 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:12,5 (2), 7. Fillon Maillet -1:25,9 (6), 8. Desthieux (oba Fr.) -1:26,9 (1), 9. Leitner (Rak.) -1:33,0 (2), 10. Christiansen (Nor.) -1:58,4 (1), …22. Moravec -2:40,1 (1), 27. Krčmář -3:14,2 (4), 54. Štvrtecký (všichni ČR) -5:30,8 (6).