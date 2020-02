Fourcade i Norové si pomáhají léky, ujelo ruské legendě. Francouz hrozí žalobou

Stačil jediný den světového šampionátu v biatlonu a už se na stole objevil pořádný skandál. Spustila jej trojnásobná olympijská šampionka Anfisa Rezcovová.

Pětapadesátiletá ruská legenda zpochybnila sportovní výkony současných biatlonových vládců: Francouze Martina Fourcada a celé norské reprezentace.

Rezcovová uvedla, že za jejich úspěchy stojí "lékařská podpora".

"Fourcade je skvělý sportovec, obrovský talent, ale využívá nějaký druh lékařské podpory. To samé Norové," odstartovala pro list Sovětský sport své obvinění, do něhož zahrnula i Tiril Eckhoffovou, v té době vedoucí ženu Světového poháru.

"Nemůžu věřit tomu, že je o tolik silnější než všichni ostatní. Jezdí, jako by jí něco bodlo. Nevěřím, že je něco takového možné bez lékařské asistence," prohlásila vítězka Světového poháru z let 1992 a 1993.

Pozastavila se také nad užíváním povolených léků na astma, které je podle ní běžné zejména mezi norskými sportovci.

"Lidé, kteří mají astma, mají problém i při chůzi. Ale tihle pořád vyhrávají. Ale, jak se říká: není zloděje, dokud ho nechytí. Jejich léky jsou zjevně na vysoké úrovni," řekla Rezcovová.

Medailistka z olympiád v Calgary, Albertville i Lillehammeru už v minulosti vyslovila podezření, že si norští biatlonisté, ale i reprezentanti jiných národů pomáhají speciálními způsoby, na něž antidopingová legislativa prozatím nepamatuje.

Na její slova jako první zareagoval Martin Fourcade. Sedminásobný držitel velkého zlatého glóbu a současný vedoucí závodník seriálu si nebral servítky.

"Pevně doufám, že ne všichni profesionální biatlonisté po konci kariéry zešílí. Ale ona zešílela…," uvedl jednatřicetiletý šampion na Twitteru, čímž ještě přiživil už tak výraznou animozitu mezi ním a ruskými fanoušky.

Ještě před startem čtvrteční smíšené štafety, prvního závodu MS v Anterselvě, který ovládlo Norsko před Itálií a Českem, se pak o citlivém tématu ještě více rozpovídal.

"Hodně mě překvapilo, co řekla. Naštvalo mě to a zklamalo. Protože je to celé lež. Už jsem mluvil s právníkem, protože mě tahle osoba obvinila z něčeho, co jsem neudělal. Je to nesmysl. Nikdy jsem nevzal žádné nelegální látky, žádné pilulky. Nemám ani žádnou terapeutickou výjimku. Jsem absolutně čistý," prohlásil a naznačil, že ve hře je i žaloba.

Mezitím se znovu ozvala Rezcovová.

"Urazil mě. Ale nestojí za to. Nikdy nedosáhne toho, co jsem dokázala já," řekla Ruska, přestože je Fourcade pětinásobným olympijským šampionem a jedenáctinásobným mistrem světa.

Rezcovová, někdejší běžkyně na lyžích a před předloňským úspěchem Ester Ledecké jediná žena, která vybojovala na olympiádě dvě zlaté medaile ve dvou různých sportech, se pak hájila tím, že v souvislosti s Fourcadem ani jednou nepoužila přímo slovo doping, ale "lékařská podpora".

Sama v rozhovoru z roku 2009 přiznala vědomé užívání dopingu v jedné z posledních sezon kariéry.