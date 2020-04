Rychlá palba a dokonalý vzhled. Oslavenkyně Wiererová uchvátila i české biatlonisty

V posledních sezonách se stala ikonou ženského biatlonu. V pátek bude Italce Dorothee Wiererové třicet let a přemýšlí, jestli má další rok v profesionálním sportu ještě smysl. Českým závodníkům by každopádně chyběla, patří mezi jejich oblíbené kolegyně.

Dvakrát za sebou vyhrála velký křišťálový glóbus pro nejlepší biatlonistku sezony. Je trojnásobnou mistryní světa a dvě medaile má i z olympijských her.

Hvězdu světové úrovně z ní ale neudělaly jen výsledky na trati a střelnici. Ve sportovním světě patří k obdivovaným kráskám, při závodech jí to vždy musí slušet a pečlivě pracuje i s obrázky na sociálních sítích. I díky tomu má třeba jen na Instagramu přes půl milionu fanoušků.

"Obdivuju na ní, jak má všechno promyšlené, od make-upu až po lak na nehtech, všechno musí ladit," potvrzuje česká biatlonová jednička Markéta Davidová.

Zřejmě i proto, že je Češka o téměř sedm let mladší a ve Světovém poháru působí relativně krátce, nemá si s Italkou zase tolik o čem povídat. Rozhodně s ní ale vychází dobře.

"Doro je moc milá, vždycky pozdraví. Občas prohodíme i pár slov, ale neprobíráme nic zásadního," dodala "Makula".

Podobně je na tom Michal Krčmář, s rodačkou z italského Brunecku se maximálně pozdraví a sleduje její kariéru spíše zpovzdálí. "Dovolil bych si ji přirovnat ke Gabče Koukalové. Dbají na sebe, rády nakupují, a co se biatlonu týče, patří obě k absolutní špičce," uvedl český biatlonista.

Ještě před pár lety byly Wiererová a Koukalová velkými konkurentkami. Ale je pravda, že si také rozuměly. "Byla vždycky přátelská a před čtyřmi lety mi dala dárek, náušnice, které nosím dodnes," přiznala Italka v předsezonním exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Wiererová se v médiích netajila tím, že v minulosti odmítla odvážné focení pro Playboy. Její vysportovaná postava a krásná tvář láme srdce i některým fanouškům. Přiznala, že dostává nabídky k sňatku, i když je už dávno vdaná.

"Na mě působí Doro jako pozitivní a veselý člověk a samozřejmě jako chlap si taky najdu svoje," pousmál se Krčmář. Zapravdu mu dává i jeho týmový parťák Ondřej Moravec. "Patří k těm nejhezčím. Co se líčení týče, asi jsem ji nikdy neviděl bez něj. Přiznám se, že na tohle moc nejsem. Vždycky s nadsázkou říkám, že bych nechtěl vidět, jaký to je, když se ráno vedle mě probudí," zavtipkoval pětatřicetiletý biatlonista.

Druhým dechem ale dodává, že v jeho očích má Wiererová svůj půvab. "Nesnižuju její vizáž a krásu. Je to člověk, co chce dobře vypadat, nemám jí to vůbec za zlé. Je to její image, na které si zakládá," říká Moravec.

Ten zná italskou jedničku víc než jen od vidění. Objeli spolu hned několik biatlonových exhibic a baví se i o životě mimo sportovní kolotoč. "A to jsme od sebe věkově dál, stejně se s ní dá bavit o všem. Mám ji rád."

Rychlá střelba a klidná hlava

Zároveň upozornil na její nesporné biatlonové kvality. "Základ pokládá na rychlé střelbě. Jako jedna z mála biatlonistek pochopila, že na střelnici se dá sbírat spousta vteřin. V ženské špičce nikdo nestřílí tak jako ona. Tak rychle a ještě s relativně slušnou úspěšností."

Rychlopalba Wiererové je pověstná, ale zdaleka to není jen o ní. "Zároveň je schopná zabrat i v posledním kole, k tomu je dost sebevědomá, z toho všeho plynou její úspěchy," doplnil Krčmář.

Podle Moravce tkví její dominance z posledních dvou sezon ve zkušenostech. "Dost závodů zvládá hlavou, ve 30 letech je člověk vyzrálý. Na trati mnohdy nepatří k nejrychlejším. Najdou se holky, co jezdí líp, ale závody umí rozhodnout strategií. Dobře naplánovaným tempem," vysvětlil.

Tomu ale může být konec. Vítězka Světového poháru netajila, že váhá s tím, jestli v profesionální kariéře ještě pokračovat. Poslední sezona ji hodně vyčerpala a nemá velkou motivaci se na lyže znovu postavit.

"Už loňskou zimu naznačila, že tahle sezona možná bude její poslední. Nedivím, se, že o tom uvažuje, zvlášť teď vzhledem k situaci kolem koronaviru. Nikdo neví, jestli bude vůbec možné cestovat za přípravou," má pochopení Moravec.

Sám zvažoval konec kariéry, ale od šéftrenéra Ondřeje Rybáře se nechal ještě k jednomu roku přemluvit.

"Jenže u mě je to něco jiného. Kdybych měl za sebou tolik úspěchů a takovou sezonu jako ona, tak se nerozmýšlím a končím teď na vrcholu," přiznal.

Jediné, co by ještě Italku mohlo nalomit, je tlak týmu a sponzorů, aby dotáhla reprezentaci na olympijské hry v Pekingu v roce 2022.

"Stále nemá individuální olympijskou medaili a je pro Italy důležitým členem štafety i mix štafety. Pokud ještě zkusí jednu sezonu, troufám si říct, že bude pokračovat až do zimních her," dodal Moravec.