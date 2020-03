Je vyčerpaná, přibírá a na gauči se cítí skvěle. Wiererová mluví o konci kariéry

Dvě sezony po sobě kralovala světovému biatlonu a teď přemýšlí, zda ještě najde další motivaci. Na konci týdne oslaví Dorothea Wiererová třicáté narozeniny a v karanténě zvažuje své další kroky.

Mnohým fanouškům italského biatlonu zatrnulo, když Wiererová před pár dny během živého streamu na svém Instagramu prohlásila: "Nejsem rozhodnutá, jestli budu pokračovat. Upřímně řečeno mě uplynulá sezona hodně vyčerpala. Na další trénink teď nemám ani pomyšlení."

Překvapivou variantu přitom naznačovala už na konci roku 2018.

Za možný vrchol svého sportovního života neoznačila olympijské hry v Pekingu v roce 2022, ale domácí světový šampionát v Anterselvě. Na něm Wiererová v únoru získala dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.

"Do Anterselvy u biatlonu zůstanu. A potom? V životě je tolik dalších věcí, které chci dělat. Chci mít dětí, být mámou na plný úvazek. Být biatlonistkou do třicátých narozenin by mohlo stačit," už tehdy předesílala.

Navíc ještě nevěděla, že v tu dobu bude mít doma dva velké křišťálové glóby. Tedy ocenění, za kterými se na lyžích hnala po celou kariéru. Letošní seriál Světového poháru ovládla po obrovském dramatu. O pouhých sedm bodů před Norkou Tiril Eckhoffovou.

"O oba glóby jsem bojovala až do posledního závodu, letos to proti Tiril bylo velmi těžké. Navíc vždycky je těžší něco obhájit. Chutná to jinak," popsala pocity svým instagramovým followerům, kterých je přes půl milionu.

Wiererová zdůraznila, že se těší na prázdniny. Rozhodně nechce opakovat loňské posezonní období, které ji málem semlelo.

"Duben loňského roku byla noční můra. Měla jsem nulové volno, mnoho závazků mezi sponzory, rozhovory, a tak dále. Nečekala jsem to," prohlásila. I proto teď necítí touhu ke sportu. "Není to ve mně. Sport je pro mě nejdůležitější, ale není to jediná věc v mém životě."

A tak si současnou karanténu vlastně docela užívá.

"Je to divné, ale jsem v klidu. Nevadí mi si odpočinout. Na gauči se cítím dobře," vzkázala fanouškům.

Wiererová musela zrušit plánovanou dovolenou v Ománu a teď čeká, až jí domů přijde běžecký pás. Zatím se totiž ve formě příliš neudržuje. Dokonce přibírá na váze, především kvůli milované čokoládě.

"Zatím jsem se neodvážila postavit se na váhu, ale myslím, že mám nahoře tak dvě kila. Manžel Stefano přede mnou čokoládu schovává," smála se biatlonistka. Přiznala také, že pravidelně vstává až těsně před polednem. Volný čas tráví různě. Třeba i úklidem.

"Konečně jsem si přebrala své bundy, mám jich víc než čtyřicet, je to šílené. Prvních pár dní jsem spala, jedla, sledovala televizi a projížděla sociální sítě," dodala.

Pořádek si udělala také v botách, přečetla hromadu dopisů od fanoušků.

Ani ty v ní ale zatím jiskru nové motivace nezažehly. Své sny teď vidí úplně jinde. "Rodina, dům se zahradou a nic zvláštního," vysvětlila. Wiererová chce mít pět dětí. "Ale uvidíme, možná se zastavím po prvním," nechtěla předjímat, jak se vyvine její rodinný život.