Davidová během sezony zrychlila střelbu. Tohle dokážou jen nejlepší, chválí Gjelland

Na mistrovství světa bylo jeho kvarteto čtvrté, zacinkaly i individuální medaile. Trenér českých biatlonistek Egil Gjelland je s uplynulou sezonou celkem spokojený. Dobře ví, že v jeho svěřenkyních ještě dřímá velký potenciál.

Norský trenér uzavřel u týmu českých biatlonistek druhý rok práce. I když si Češky pohoršily v pořadí národů na deváté místo, z vrcholu sezony si odvezly dva nečekané cenné kovy. Ze sprintu a ze smíšené štafety. To se počítá.

Navíc týmová jednička Markéta Davidová potvrdila, že patří mezi biatlonovou elitu, a přispěla třemi bronzy ze Světového poháru.

"Začala skvěle v Östersundu a pokračovala v dobrých výkonech, i když to někdy bylo nahoru a dolů. Často byly složité podmínky, třeba v Le Grand-Bornand hodně bojovala s těžkým sněhem. Stále je mladá, učí se," chválil českou reprezentantku trenér Gjelland v rozhovoru pro web českého biatlonu.

Třiadvacetiletá rodačka z Janova nad Nisou měla skvělý závěr sezony, kdy zazářila ve sprintu v Novém Městě a následně v Kontiolahti zajela další dva výsledky do první desítky. Přispěla k tomu rychlejší střelba vleže.

"Můžete se jako trenér snažit něco zlepšit a pomoct, ale když se na to sportovec necítí, tak je těžké to změnit. Ona na tom pracovala a přesvědčila se, že to jde. Je to její práce. V tom je rozdíl u nejlepších biatlonistů. Jsou schopni dělat malé změny během sezony a díky tomu tomu se zlepšovat. Makula se mezi tyto sportovce řadí a má výborně nakročeno," prohlásil Nor.

Uplynulá zima ale zdaleka nebyla jen o Davidové. Senzačním bronzem ze světového šampionátu ukázala možnosti i Lucie Charvátová.

"Naskytla se šance a Lucy ji využila. Podala opravdu skvělý výkon. A i v několika dalších závodech ukázala, že je schopná jezdit na této úrovni. Má obrovský potenciál, ale je nutné zapracovat na stabilitě, čeká ji ještě hodně práce."

Už se to s národním týmem táhne víc sezon, ale ani letošek se neobešel bez větších zdravotních komplikací. Během závodů marodila Eva Puskarčíková a Jessica Jislová. Hned po první zastávce Světového poháru se od týmu odpojila Veronika Vítková, která se už kvůli absenci energie do kolotoče nevrátila.

Gjelland tak musel zkoušet nová mladá jména, Terezy Voborníkovou a Vinklárkovou. A v podobném duchu bude i pokračovat.

"Samozřejmě pokud máme pět míst ve Světovém poháru, tak bychom je měli obsadit pěti silnými biatlonistkami. To je náš cíl. V ideálním případě by měl být boj o místa. Máme víc mladých biatlonistek, které mají velký potenciál. Teď musíme najít tu správnou cestu," vysvětlil.

Také jeho plány na přípravu pro nadcházející sezonu komplikují opatření spojená se světovou pandemií koronaviru.

"Holky budou mít volno do konce března a pak v dubnu. Začátkem května bychom měli začít s plnou přípravou. Samozřejmě je třeba, aby byly aktivní i během toho volna, aby dělaly, co je baví. Nemůžou zůstat měsíc na gauči. Přípravu musíme začít opět s plnou baterií," dodal Gjelland.