Válka jako trénink. Pidručnyj po návratu z fronty narušil nadvládu, soupeři mu fandí

Vloni byl biatlonista Dmytro Pidručnyj jedním ze sportovců, kteří se aktivně zapojili do bojů na Ukrajině a bránili zemi ve válce, již rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin. Na mistrovství světa v Oberhofu zažívá Ukrajinec snový sportovní comeback. V sobotu ve sprintu jako jediný narušil norskou nadvládu a jeho příběhem žijí i soupeři.

Jednatřicetiletý Pidručnyj vstoupil do individuálních závodů mistrovství světa pátým místem v sobotním sprintu. V nedělní stíhačce pak navázal osmou příčkou.

"Myslím, že jsem inspiroval lidi doma," vyprávěl Pidručnyj po pátém místě se zarudlýma očima. Po loňské olympiádě v Pekingu narukoval, malorážku vyměnil za samopal a bránil rodné město Ternopil.

"Sloužím u národní gardy. Tahle fotka byla pořízena při náletu," psal v březnu k příspěvku na Instagramu, kam posléze přidával další pozdravy z válečné fronty a děkoval za podporu Ukrajiny. Odmítal ale status hrdiny a podotýkal, že v první linii jsou jiní.

Vždyť vedle dalších zástupců ze světa sportu padl ve válce také devatenáctiletý ukrajinský biatlonista Jevhen Malyšev.

Pokud to Pidručnému povinnosti v té době dovolily, snažil se i při obraně města udržovat v patřičné kondici, aby se k biatlonu mohl vrátit.

"Ale vůbec jsem nevěděl, jestli to bude možné. Celý rok byl pro mě, moji rodinu a naši zemi nesmírně těžký. Děkuji všem vojákům, kteří za naši zemi bojují a umožňují mi být tady," líčil Pidručnyj v Oberhofu.

"Několik měsíců jsem byl bez rodiny, sportu a tréninku. My sportovci jsme se dozvídali a učili nové věci o armádě, strategii, zbraních nebo střelbě ze samopalu," pokračoval mistr světa ve stíhačce z roku 2019.

"Byla to úplně jiná práce než biatlon. Bylo to nebezpečné, nicméně bylo to pro mě dobré cvičení," snažil se nalézt alespoň něco pozitivního.

Na začátku sezony se Pidručnyj ukázal ve štafetě v Kontiolahti, jenže svůj úsek dokončil kvůli zraněnému koleni s velkým sebezapřením. Musel na operaci s meniskem, rekonvalescence skončila jen pár týdnů před MS.

Přesto v prvních individuálních závodech šampionátu zazářil. Ve sprintu na rozšířeném pódiu pro šest nejlepších dokonce jako jediný narušil naprostou norskou nadvládu, když se vklínil mezi čtvrtého Johannese Daleho a šestého Vetleho Sjaestada Christiansena.

"Takový výsledek jsem si rozhodně nepředstavoval. Závodit tady proti Norům a dalším špičkovým závodníkům je pro mě neuvěřitelné," kroutil hlavou Pidručnyj.

"Je to perfektní příběh. Z jeho úspěchu se radují všichni další biatlonisté, kteří jsou tady," pronesl stříbrný muž ze sprintu Tarjei Bo.

"Pro mnoho mých přátel a kluků, kteří bojují v první linii a znají mě, jsou moje výsledky důležité. Věřím, že jim dělám radost," vzkázal Pidručnyj.

O to více Ukrajince nadzvedla slova francouzské biatlonové legendy Martina Fourcadea, který se v Oberhofu snaží hájit návrat sportovců z Ruska a Běloruska do světových soutěží.

"Musí zaplatit za to, co napáchali. Do té doby se s nimi nemáme o čem bavit. Neměli by tu být, dokud nepřestanou válčit," reagoval Pidručnyj. Podobně se vyjádřil i současný král biatlonu Johannes Thingnes Bo.

Dnes ve 14:30 pokračuje biatlonový šampionát královskou disciplínou, tedy vytrvalostním závodem mužů na 20 kilometrů.