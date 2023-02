"Mrzí mě, že dvě nuly nestačí." Davidová skvěle zastřílela, přesto je bez medaile

Biatlonistka Markéta Davidová skončila na mistrovství světa v Oberhofu šestá ve sprintu. Střílela bezchybně, ale na nejlepší nestačila v běhu. Na vítěznou domácí Němku Denise Herrmannovou-Wickovou ztratila 50,5 sekundy. Úvodní individuální závod se vydařil loňské juniorské mistryni světa Tereze Voborníkové, která minula až poslední terč a obsadila 18. příčku.

"Celkový výsledek vypadá dobře. S výkony Makuly a Terky musíme být spokojení. Markéta předvedla velmi pěkný výkon a šesté místo je lepší než sedmé. Některé závodnice ale byly dnes až neuvěřitelné rychlé," řekl novinářům trenér ženské reprezentace Egil Gjelland.

Davidová měla startovní číslo tři, takže na trať vyrážela jako první z favoritek. Vyčistila všech deset terčů, ale postupně se ukazovalo, že na trati nepatřila zdaleka k nejrychlejším. Měla až třiadvacátý běžecký čas.

"Samozřejmě mě mrzí, že dvě nuly na medaili nestačí. Musím to brát, jak to je. Na trati to není úplně ideální, jak bych si představovala. Dvě nuly se ale počítají. Vzhledem k tomu, že to je můj nejlepší výsledek na střelnici v této sezoně, jsem ráda, že to vyšlo právě tady," uvedla Davidová.

Stejně jako ona se vyhnuly trestnému kolu i všechny medailistky. Herrmannová-Wicková zvítězila o 2,2 sekundy před Hannou Öbergovou, třetí skončila další Švédka Linn Perssonová. Za ní Davidová zaostala přibližně o 24 sekund.

"Těžko říct, jestli to bylo dnes na trati lepší než ve smíšené štafetě. Asi to bylo dost podobné. Není to o tom, že by bylo něco špatně. Já už prostě jen nemůžu jet rychleji. Tak to je," doplnila Davidová.

Srovnatelně s ní běžela dvaadvacetiletá Voborníková, která je na svém prvním seniorském mistrovství světa. Chyba při poslední ráně ji připravila o umístění v nejlepší desítce, ale i tak je 18. místo jejím maximem mezi dospělými. Ve Světovém poháru byla dosud nejlépe jednadvacátá. V závěrečném okruhu měla sedmý běžecký čas, v této pasáži byla rychlejší než Davidová.

"Samozřejmě dnes mohu být asi spokojená. Střelba za jedna je na mě normální slušný výkon. Jen mě trochu mrzí, že jsem už poněkolikáté v sezoně netrefila poslední ránu. A na mistrovství světa to mrzí o to víc," uvedla Voborníková. "Startovala jsem však s osmnáctkou, což bylo asi mé nejnižší životní číslo. Běžecky se mi jelo velmi dobře. I lyže jsem měla super," doplnila.

Čtyřiatřicetiletá Herrmannová-Wicková díky nejrychlejšímu běhu poprvé ovládla sprint na velké světové akci. Dnešní zlato přidala k titulu mistryně světa ve stíhacím závodě z roku 2019 a triumfu ve vytrvalostním závodě na loňských olympijských hrách. První medaili ve sprintu má i stříbrná Öbergová, pro bronzovou Perssonovou je to první individuální cenný kov na vrcholném podniku, jako je mistrovství světa nebo olympijské hry.

Vedle Davidové a Voborníkové se z českých reprezentantek dostala do nedělního stíhacího závodu ještě Lucie Charvátová, jež se čtyřmi chybami obsadila 59. příčku. Eliška Václavíková se zařadila na 65. pozici, Tereza Vinklárková skončila 85. z 97 biatlonistek.

Mistrovství světa v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Ženy - sprint 7,5 km: 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 21:19,7 (0 tr. okruhů), 2. H. Öbergová -2,2 (0), 3. Perssonová (obě Švéd.) -26,2 (0), 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) -31,3 (1), 5. Vittozziová (It.) -45,8 (1), 6. Davidová -50,5 (0), …18. Voborníková -1:17,5 (1), 59. Charvátová -2:54,8 (4), 65. Václavíková -3:03,4 (2), 85. Vinklárková -4:06,6 (2).