Nedomanský o MS: Český národ je neuvěřitelný. Rusové mi vůbec nechybí

Bývalý legendární hokejista Václav Nedomanský se po příjezdu do Prahy těší na zápasy mistrovství světa. Při dosavadním sledování šampionátu v televizi ho zaujala atmosféra v O2 areně, která je podle něj lepší než v play off NHL. Zamlouvá se mu, jak Češi turnajem žijí.

V rozhovoru s novináři v Síni slávy českého hokeje zavzpomínal také na zlatý pražský šampionát v roce 1972. Vůbec ho nemrzí, že na tom současném kvůli válce na Ukrajině chybí Rusko. Nedomanský si myslí, že by ruští hráči dočasně neměli působit ani v zámoří.

"Těším se na hokej, viděl jsem v televizi několik zápasů, v Americe se to vysílá. Atmosféra je ohromná, český národ je neuvěřitelný. Atmosféra je lepší než v NHL na většině právě probíhajících zápasů play off," uvedl někdejší vynikající útočník.

Do Prahy dorazil teprve v pondělí a hned zaznamenal, jakou pozornost turnaj vzbuzuje. "Zájem mladých lidí vidím na ulici a kolem stadionu. To množství mladých lidí a dětí je neuvěřitelné. To je velmi zajímavé nejen pro mě, ale jistě pro celý svět," prohlásil člen čtyř různých Síní slávy včetně té v Torontu.

Před 52 lety s československou reprezentací ukončil třiadvacetileté čekání na zlato.

"Tehdy to bylo taky bouřlivé, ale ne tak jako teď. Měli jsme velmi silný tým, sebedůvěru. Tým se budoval velmi dlouho, takže se víceméně očekávalo, že uděláme dobrý výsledek. Je to velmi dávno, všechny věci se tak strašně změnily, že srovnávat se současností se to nedá," konstatoval rodák z Hodonína.

Kvůli vojenské agresi na Ukrajině, trvající od února 2022, není na šampionátu potřetí za sebou Rusko.

"Mně Rusové vůbec nechybí. Hned ze začátku (ruského vpádu na Ukrajinu) jsem do českých novin komentoval, že podle mě byla chyba NHL nebo vlády, že dočasně nesuspendovala jejich vízum a pracovní povolení v Americe. Dokud se vše nevyřeší, nenechal bych je hrát," prohlásil rezolutně.

"Jenže tam je problém, že majitel, který platí velké peníze, chce vyhrávat a je mu to jedno," dodal.

V březnu oslavil 80. narozeniny. "Vínečko bylo, ale to je skoro každý den. Nijak zvlášť jsem to neoslavil, na oslavy nejsem, ani moje žena. Jsem rád, že jsem zdravotně tam, kde jsem," podotkl se 163 góly nejlepší střelec v historii české i československé reprezentace.

Hokej stále pravidelně sleduje. "Byl jsem zakladatelem Las Vegas. Spolu s asi dalšími 10 lidmi jsme vybrali hráče, kteří za šest let vyhráli Stanley Cup (v roce 2023). To byla moje poslední organizovaná práce, bylo mi už tehdy 75. Nejsem už součástí žádné organizace, stačilo," řekl Nedomanský.

"S manželkou si užíváme jako každý, když jsme spolu dlouho. Naplňuje mě pořád zájem o hokej, jak se vyvíjí, jaké jsou změny. Pořád v televizi sleduju tři zápasy denně, když mám možnost. Play off zápasy NHL jsou vynikající. Snažím se být zdravý a fungovat v rámci možností," poznamenal někdejší útočník Slovanu Bratislava, který po emigraci v roce 1974 působil i v NHL v dresech Detroitu, St. Louis a New York Rangers.

S manželkou žije v Kalifornii, v Praze se ale možná zdrží delší dobu.

"Máme to v hlavě. Přijeli jsme včera, takže jsme o tom moc nediskutovali. Krátkodobě tu zkusíme žít, pronajali jsme si tady byt. Zůstaneme a doufám, že se to dá skloubit po všech stránkách. Když vidím ten provoz v Praze, spoustu lidí a neočekávané okamžiky, vezme to čas na aklimatizaci," prohlásil Nedomanský.

Před rozhovorem s novináři si za doprovodu bývalého hokejisty a nyní manažera výstavy Bedřicha Ščerbana prohlédl nové prostory Síně slávy v ulici Nekázanka, kam se přestěhovala z Galerie Harfa.

Otevření se dočkala před necelými dvěma týdny, za prvních sedm dní ji podle webu Českého hokeje navštívilo zhruba 1500 lidí.

"Viděl jsem starou síň. Bylo tam víc věcí. Tato je zajímavější v tom, že osloví mladé lidi. Je možné víc sledovat hokejové hvězdy minulosti," uvedl dvojnásobný olympijský medailista.