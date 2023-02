Slušně se mi ani nechce mluvit, lamentoval Krčmář nad zpackanou stíhačkou

Když biatlonista Michal Krčmář dorazil po 19. místě ve stíhacím závodě na mistrovství světa v Oberhofu mezi české novináře, cloumaly s ním na první pohled emoce.

Dvaatřicetiletý závodník doplatil na čtyři střelecké chyby, klesl oproti startu o pět pozic a svůj výkon na trati a střelnici nazval "o ničem." Přestože šampionát v Oberhofu nevzdává a chce se příští týden připravit na další závody, nehodlá si nalhávat, že je vše pozitivní.

"Asi potřebuju nejdříve vychladnout. Jsem docela vytočený a naštvaný sám na sebe. Tohle byl špatný závod a moc pozitiv v něm nevidím. Všichni říkají, ať se snažím být pozitivní, a nebýt tak negativní, ale to po dnešku nejde. Tohle není to, na co celý rok trénuji. Slušně se mi snad v tuto chvíli ani nechce mluvit," řekl Krčmář.

Při hodnocení závodu nebyl spokojený s během ani střelbou. Musel na čtyři trestná kola a měl 20. nejrychlejší běh. "Na trati to bylo o ničem, na střelnici taky o ničem. Jediný světlý okamžik byla první ležka a poslední stojka. Kdo na to ale koukal, tak asi viděl, co bylo špatně," uvedl Krčmář.

Některé chyby na střelnici označil jako hloupé. "Vleže netuším, snad šlo o přemíru snahy. Říkal jsem Mattovi (Emmonsovi - střelecký trenér), že si to musím vyhodnotit, až trochu vychladnu z emocí. A vestoje to byly stupidní chyby. Ty jdou absolutně za mnou. O to víc jsem na sebe naštvaný," doplnil Krčmář.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu se chce nyní soustředit na druhý týden šampionátu, kde ho čeká vytrvalostní závod, štafeta a závod s hromadným startem. "Musím se dát do kupy. Zatím tu nejsem v ideálním rozpoložení. Snad se to trochu zlomí a bude to lepší," podotkl nejzkušenější český biatlonista v týmu.

Odrazit se může už v úterý ve vytrvalostním závodě na 20 kilometrů. V něm byl v této sezoně ve Světovém poháru osmý a třináctý.

"Budu se snažit maximálně připravit. Tohle určitě podávat nechci. Není to, na co trénuju, z čeho bych měl dobrý pocit a s čím bych byl spokojený. To mě štve nejvíc, že z takového výkonu nemůžu mít radost a že bych předvedl, co umím," uvedl Krčmář.

Věří, že ho dnešní výsledek naštve a zdravě nabudí. Na šampionátu nic nevzdává, nechce si ale také nic zakrývat.

"Není to tak, že bych něco balil. Hodnotím aktuální rozpoložení a jak to s vámi dohodnotím, řeknu si něco s trenéry, dám to za sebe a jdu dál. Už se tu pohybuju dost dlouho na to, abych se nechal ovlivnit nebo zlomit. Teď je to ale děs, běs. A nikdo mě tady nebude ukolíbávat. Kdo mi řekne, ať to vidím pozitivně, tak mu odvětím, že tak to nemá být," dodal Krčmář.