Moc jsem se bála, přiznala česká biatlonová jednička Davidová po sprintu

Biatlonistka Markéta Davidová skončila ve sprintu Světového poháru v Anterselvě šestnáctá. Doplatila na dvě chyby při střelbě vleže. Českým reprezentantkám se na střelnici nedařilo a s výjimkou Davidové už žádná nebodovala.

Česká jednička Davidová se stejně jako minulý týden v Ruhpoldingu potýkala se střelbou vleže. "Myslím, že tam to bylo něčím jiným než tady. Dneska jsem se jednu ránu moc bála a snažila jsem se ji vycentrovat, až jsem ji netrefila. U té druhé nevím," řekla České televizi.

Ani v běhu nepatřila mezi nejrychlejší, měla šestnáctý čas. "Cítila jsem se docela dobře. Nejsem si úplně jistá, že se dneska máza trefila dobře. Musíme si to probrat v kamionu," poznamenala.

V posledním sprintu před mistrovstvím světa nenavázala na stříbro z Hochfilzenu a pátou příčku z Pokljuky. "Představovala bych si ten závod trošku jinak, ale musím to brát, jak to je. Snažím se do toho dát maximum a občas to stačí na lepší místo a občas na horší," dodala.

Na vítěznou domácí Dorotheu Wiererovou ztratila 55,5 vteřiny. Zkušenou Italku na stupně vítězů doprovodily další bezchybné střelkyně Chloé Chevalierová z Francie a Švédka Elvira Öbergová. Medailistky se v cíli vešly do rozmezí devíti vteřin.

Pátou příčku z Hochfilzenu zopakovala donedávna úspěšná běžkyně na lyžích Slovinka Anamarija Lampičová, která udělala jen dvě chyby na střelnici. Znovu byla nejrychlejší v běhu a na Wiererovou ztratila 18,4 vteřiny.

Vedení v celkovém pořadí SP udržela Francouzka Julia Simonová, i když po šesti umístěních na stupních vítězů v řadě tentokrát skončila devátá.

Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová obsadily místa v šesté desítce a těsně se dostaly do sobotního stíhacího závodu. Voborníkovou srazily tři chyby vleže. Charvátová po jedné chybě vleže přidala tři vestoje. Myslela si, že se na tom podepsala i vysoká nadmořská výška. "Přišlo mi, že mi hlavně došel dech a vůbec jsem nebyla schopná ty rány zkorigovat," řekla.

Na jisté střelby z posledních závodů nenavázala Jislová, která musela po každé položce na jedno trestné kolo. Navíc na trati ztratila na nejrychlejší Lampičovou více než dvě minuty.

"Kdybych neviděla ten čas v cíli, tak bych řekla, že pocitově se mi jelo dobře. Nemyslela jsem si, že je to špatné. Nevím, proč se stalo, že to špatné je," posteskla si. V běhu ztrácela i Eliška Václavková, která se třemi chybami obsadila 75. příčku.

V pátek je v Anterselvě na programu sprint mužů. První biatlonista do něj odstartuje ve 14:30.

SP v biatlonu v Anterselvě:

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Wiererová (It.) 20:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Chevalierová (Fr.) -2,8 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -8,7 (0), 4. Röiselandová (Nor.) -14,7 (1), 5. Lampičová (Slovin.) -18,4 (2), 6. Herrmannová-Wicková (Něm.) -23,1 (2), …16. Davidová -55,5 (2), 56. Voborníková -2:16,8 (3), 58. Charvátová -2:19,2 (4), 59. Jislová -2:21,1 (2), 75. Václavíková (všechny ČR) -3:09,1 (3).

Průběžné pořadí (po 13 z 21 závodů): 1. Simonová (Fr.) 788, 2. E. Öbergová 675, 3. Wiererová 567, 4. Vittozziová (It.) 566, 5. Herrmannová-Wicková 498, 6. Hauserová (Rak.) 476, …9. Davidová 455, 29. Jislová 134, 51. Voborníková 50, 75. Václavíková 3, 76. Charvátová 1.