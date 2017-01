Davidová chce zpět do nižších soutěží. Je to obrovský tlak, tvrdí. Koukalová velký talent hájí

před 38 minutami

Benjamínek českého biatlonového týmu musel jet v ženské štafetě trestné kolo. Ostatní pak lepší než šesté místo vybojovat nedokázaly.

Ruhpolding/Praha – Problémy české biatlonové reprezentace se sestavou ženské štafety přetrvávají. V německém Ruhpoldingu nahradila často chybující Lucii Charvátovou mladičká Markéta Davidová.

Ani ta se ale nevyhnula ve štafetových závodech klíčovému trestnému kolu. Česky dojely na šestém místě, daleko za svými medailovými ambicemi. A dvacetiletá juniorka byla pochopitelně velmi zklamaná.

"Pokazila jsem to všem," hlesla Davidová. "Měla jsem ve štafetách jediný úkol, nejet trestné kolo, a to jsem nesplnila. Proto to z mé strany nebyl dobrý závod. Vstoje jsem asi zaujala špatnou polohu. Zřejmě to bylo dané i nervozitou, což mě ale neomlouvá. Trestné kolo ve štafetě prostě být nemá," dodala zklamaná závodnice, která ve Světovém poháru zatím sbírá cenné zkušenosti.

Tlak si prý vytváří sama na sebe

Její prioritou je stále juniorská kategorie, zejména únorový šampionát ve slovenském Osrblie, kde by měla patřit k favoritkám. Ještě loni Davidová závodila v dorostenecké kategorii, letos se tedy musí vnitřně vypořádat s velkými skoky směrem vzhůru.

„Raději bych se vrátila do IBU Cupu a do Českého poháru. Světový pohár byl pro mě krásný zážitek, ale také obrovský tlak včetně toho, který jsem si vytvářela sama na sebe," uvedla Davidová.

Startovat bude ještě v sobotním sprintu, a jak sama zdůraznila, ráda by se vešla do elitní šedesátky zajišťující postup do nedělního stíhacího závodu. Zkušenosti z dalšího klání navíc by se do budoucna určitě hodily.

Koukalová: Je to velký talent

I kvůli tomu, jak rychle byla Davidová "hozena do vody", ji pochopitelně po ruhpoldingském nezdaru nebude reprezentační tým jakkoli zatracovat. Hned po štafetě mladou kolegyni výrazně povzbudila největší česká hvězda Gabriela Koukalová.

"V týmu jsme měli mladou krev, novou členku. Vzpomínám si, jako by to bylo včera, když jsem poprvé sama závodila ve Světovém poháru. Vím proto, jaké to je, závodit ve štafetách poprvé," zastala se finišmanka novicky. "Byla tam jedna chybička, šly jsme trestné kolo, ale i tak je to pěkný úspěch. Markéta je velký talent, ještě o ní uslyšíme. Se šestým místem můžeme být všichni spokojení," dodala skromně.

Sama udělala pro úspěch štafety maximum. Jela na hranici možností a podala na trati heroický výkon, po kterém zůstala jen bezvládně ležet na sněhu.

Běžecky byla nejrychlejší z celého startovního pole, jako jediná se svým čistým časem dostala pod patnáct minut. Českou štafetu Koukalová na posledním úseku vytáhla z osmé na šestou pozici a mohlo to být ještě lepší. Na Italku po poslední střelbě ztrácela 35 sekund, aby ji v závěrečném kole fenomenálně dostihla. V cíli ale chyběly pouhé dvě desetiny vteřiny na páté místo.

První čtyřka byla hodně daleko, ví kouč

„Když jsem po odjezdu ze střelnice viděla, jaký má Italka náskok, tak jsem si nevěřila, že bych ji takhle mohla sjet," řekla Koukalová. Celkové hodnocení trenérů nicméně nemohlo být příliš pozitivní.

„Upřímně s deseti dobíjeními a jedním trestným kolem dnes holky na lepší výsledek neměly. Snad jen to páté místo bylo reálné. Ale první čtyřka byla hodně daleko,“ poznamenal kouč Zdeněk Vítek. Eva Puskarčíková, Veronika Vítková i Gabriela Koukalová ho ale svými výkony potěšily.

"Eva splnila, co měla. Markéta bohužel vstoje nenavázala na dobru ležku. Veronika mě po nemoci mile překvapila v obou částech biatlonu. Gábina byla v běhu neuvěřitelně silná, škoda jednoho dobíjení navíc,“ hodnotil Vítek.

autor: Aleš Vávra | před 38 minutami

