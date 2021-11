Davidová a spol. startují novou sezonu vytrvalostním závodem

Je to tady. To, co na všichni fandové biatlonu tak moc čekali. Nová sezona již za pár desítek minut začne. Úvod sezony většinou patří švédskému Östersundu a nejinak tomu bude i letos. Tento víkend nás čekají vytrvalostní závody a zítra jsou na programu sprinty. Sprint si závodníci zopakují i ve čtvrtek, příští víkend pak bude patřit stíhačkám a štafetám. Olympijská sezona tak může začít.