Vytoužené zlato se vzdaluje, Wiererová bojuje sama se sebou. Tři týdny se nevyspala

Vyhrála mistrovství světa, Světový pohár, jen zlato z olympijských her jí schází. Italská biatlonistka Dorothea Wiererová bude mít poslední šanci v únoru v Pekingu. Před nadcházející sezonou ale upozorňuje fanoušky, ať od ní žádné zázraky nečekají.

Pouhé dva týdny zbývají do chvíle, když nejlepší biatlonisté a biatlonistky zase obují lyže, hodí zbraň na záda a vyrazí na trať. Tentokrát to bude sezona s olympijským vrcholem.

Jednatřicetiletá italská hvězda neměla přípravu zrovna ideální. Wiererová v září oznámila médiím, že ji trápí poruchy spánku.

"Kondičně jsem se dostala na nějakou úroveň a pak tělo řeklo ´stop´. Tři týdny nemůžu spát. Musím si odpočinout, stejné problémy jsem měla už loni a tehdy jsem udělala chybu, že jsem pokračovala v tréninku," přiznala deníku Fondo Italia.

Start minulého ročníku Světového poháru ji nezastihl v nejlepší formě. V Kontiolahti sice vyhrála vytrvalostní závod, ale ve sprintu či stíhačce končila až ve třetí desítce. Nakonec jí příliš nevyšlo ani mistrovství světa v Pokljuce, kde skončila bez medaile.

Tentokrát jí ale tréninková pauza pomohla a odcestovala s týmem do Švédska na závěrečnou část soustředění před startem nové sezony odpočatá.

"Uvědomuju si, že ode mě každý očekává, že budu pořád jen vítězit. Ale nejdou dělat zázraky. Je těžké dojet na bedně, když tu máte soupeřky jako Tiril Eckhoffovou, Hannu Öbergovou nebo Anais Chevalierovou," vysvětluje Wiererová.

Zatímco s norskou stálicí Eckhoffovou jsou vrstevnice, společně patří k těm nejstarším závodnicím ve špičce.

"A každý rok je znát, každou sezonu se tam z mladých vyloupne někdo, koho je opravdu těžké porážet. Jsem realista, vím, že pro mě bude těžší a těžší načasovat formu na konkrétní závod. Nejde dělat zázraky," říká před hrami v Pekingu, kde by mohla uloupit poslední chybějící velké zlato do sbírky.

To, že by nadcházející sezona byla i její poslední, zatím italská biatlonistka nepotvrdila. Ještě prý neměla dost času si to rozmyslet.

"Teď na takové myšlenky nechci plýtvat energií. Je pravda, že až bude příští olympiáda v roce 2026, tak už asi vážně závodit nebudu, ale rozmyslím se později, teď se chci hlavně pořádně připravit, abych byla zase mezi nejlepšími," uvedla.

Biatlonová sezona začíná 27. listopadu, kdy jsou na programu sprinty a vytrvalostní závody.