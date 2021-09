Čína a lidská práva? Musíme vyslat jasný vzkaz, hlásí norské hvězdy biatlonu

Hvězdní bratři Johannes a Tarjei Bö chtějí na olympijských hrách v čínském Pekingu upozornit na porušování lidských práv.

Tarjei Bö a Johannes Bö. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Úspěšní biatlonisté se o citlivém tématu poměrně obšírně rozpovídali pro norská média. Popřeli, že by chystali bojkot olympijských her, které v Pekingu začnou 4. února příštího roku. Zároveň ale chtějí dát během sportovního svátku jasně najevo své postoje.

„Musíme pokračovat v tvrdém tréninku a na olympiádu se připravit. Jinak tam ale musíme jasně ukázat, za čím stojíme. To je pro mě důležité," prohlásil starší z bratrů Tarjei Bö, dvojnásobný olympijský medailista ze štafet.

Konkrétní formu protestu zatím nespecifikoval, za určitý vzor ale považuje gesto norských fotbalistů z letošního března. Ti k utkání o postup na kontroverzní mistrovství světa v Kataru nastoupili na trávník v tričkách s nápisem "Lidská práva na hřišti i mimo něj".

"Fotbalový národní tým to vyřešil dobře. Na jedné straně dělají co mohou, aby na šampionát postoupili. Zároveň si ale stojí za svým a vysílají jasný vzkaz," uvedl Johannes Bö, olympijský vítěz a držitel dvou stříbrných kovů z předchozích her v jihokorejském Pchjongčchangu.

"Zatleskal jsem jim za to," dodal Tarjei. "Doufám, že v tom budou pokračovat. I my musíme dát najevo naše postoje."

Podle reprezentačního kolegy slavných bratrů Vetleho Christiansena není vůbec na škodu, že vyjádření fotbalistů vyvolalo i negativní reakce. "Hlavně je potřeba vzbudit pozornost," podotkl.

Norská biatlonová asociace už je v kontaktu s organizací Amnesty International. Johannes Bö prozradil, že se snaží zorganizovat setkání s Mezinárodní biatlonovou unií.

Cílem je vytvořit společné prohlášení napříč biatlonovými národy, aby byl hlas proti tomu, co se v Číně děje, silnější.

"To nejdůležitější, co ale můžeme udělat, je bojovat na poli sportovní diplomacie za to, aby se v budoucnu pořadatelství olympiády nepřidělovalo zemím, které mají takové potíže jako Čína," nechal se slyšet generální sekretář Norské biatlonové asociace.