Za zlato z Pekingu bude milionová odměna. Davidová má vysokou úroveň, slibuje trenér

Biatlonový kolotoč je zpět. S drobnými změnami v pravidlech a hlavně s blyštivým vrcholem v podobě olympijských her v Pekingu. Na nich bude největším českým želízkem Markéta Davidová, která má podle trenérů před startem sezony formu.

Výzev, které stojí před českým biatlonovým týmem v nadcházejících měsících, je hned několik. V první řadě se potřebují dostat do první desítky v hodnocení národů u žen i mužů tak, aby v každé kategorii měli v Pekingu pět reprezentantů.

Zatímco biatlonisté drží potřebnou desátou příčku, české dívky jsou jedenácté a na desáté Švýcarky ztrácejí 81 bodů. Kvalifikace probíhá až do poloviny ledna a počítají se body z 12 závodů. Šest nejlepších sprintů, jeden vytrvalostní závod, tři štafety, jedna smíšená štafeta a jeden závod smíšených dvojic.

"Chceme získat těch pět míst, která na olympiádách dlouhodobě míváme. Potom by na hry mohl jet i pátý člověk jako náhradník. Hlavně by ale byl k dispozici pro štafetu, kdyby se něco přihodilo. Bez něj bychom se vystavovali velkému riziku. Onemocnění jednoho závodníka by nám mohlo štafetu vyřadit," spekuluje sportovní ředitel biatlonistů Ondřej Rybář.

Na hrách v Číně mají Češi co obhajovat. Z těch posledních v Pchjongčchangu si odvezli stříbro Michala Krčmáře a bronz Veroniky Vítkové. Biatlonový svaz ale motivuje své závodníky po svém, vypsal zvláštní odměny nezávisle na bonusech Českého olympijského výboru. Za zlato vyplatí 1,2 milionu korun, za stříbro šest set tisíc a za bronz pět set tisíc korun.

"Nastavili jsme to velkoryse. Chtěli jsme vyslat signál, že si to zaprvé můžeme dovolit a že chceme ocenit jejich dřinu. Proč nezaplatit za úspěch, když přinese profit celému biatlonu," prohlásil šéf českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Odměnu ale obdrží všichni, kdo se pod pěti kruhy umístí do osmého místa. "Když se nebudeme vracet s medailí, tak se taky nic nestane. Ale věřím, že budeme spokojení. Máme hodně nadějí, sázím na ženskou štafetu, Bimba nebo Markétu," prohlásil Hamza.

Vyzdvihl tak Michala Krčmáře a Markétu Davidovou. Hlavně druhá jmenovaná vstupuje do sezony jako jedna z favoritek. Kromě toho, že je úřadující mistryní světa ve vytrvalostním závodu, se jí povedly testovací závody v Norsku, kde skončila dvakrát v první desítce.

"Makula se v hromadném startu prakticky neustále pohybovala vepředu. Víme, že je na velmi vysoké úrovni. I na střelnici momentálně vypadá velmi dobře. Může být před startem sezony klidná," nechal se slyšet trenér ženské reprezentace Egil Gjelland pro web českého biatlonu.

Sama Davidová ale o zvýšeném tlaku na svou osobu nechce ani slyšet. "Já jsem ráda, že jsem se trefila, ale vůbec bych z toho nedělala velké závěry. Doufám, že se mi bude běhat líp, než se mi běhalo teď. Myslím, že vzhledem k celé sezoně to neukazuje vůbec nic," dodala skromně čtyřiadvacetiletá reprezentantka.

Ji i všechny ostatní biatlonisty čeká několik drobných změn v pravidlech. Při ulitém startu například už závodníkům nehrozí diskvalifikace, ale jen třicetivteřinová penalizace. Na trestné kolo může nyní biatlonista vyrazit i v protisměru, pokud zapomene a nájezd do okruhu mine, může se do něj vrátit.

"Nechceme se svazovat. Přespřílišný tlak na úspěch není dobrý. Máme výborný trenérský tým, výborné závodníky a uvidíme, co tenhle koktejl namíchá," přeje si Hamza.

Sezona začíná první zastávkou ve švédském Östersundu, kde jsou v sobotu na programu vytrvalostní závody a v neděli sprinty.