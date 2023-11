Němci odsunuli krále posledních let. Nejlepší český výsledek zapsal Krčmář

Biatlonista Michal Krčmář obsadil 14. místo v úvodním vytrvalostním závodu Světového poháru v Östersundu. Na 28. místě dojel Jonáš Mareček. Nejlepší z kvarteta českých reprezentantek Tereza Voborníková obsadila 30. místo a jako jediná z týmu bodovala. Markéta Davidová s pěti chybami na střelnici skončila na 44. příčce.

Mužům nečekaně vládl Němec Roman Rees, mezi ženami vyhrála italská biatlonistka Lisa Vittozziová.

Krčmář si připsal dvě trestné minuty na prvních dvou střeleckých položkách, na kterých netrefil po jedné ráně. Pak už byl s malorážkou přesný a pořadím vystoupal vzhůru. Mareček chyboval jen jednou při první stojce a poprvé v kariéře se v SP umístil v první třicítce. Dalším českým reprezentantům se závod střelecky tolik nevydařil. Adam Václavík nabíral čtyři trestné minuty, Jakub Štvrtecký ještě o jednu víc a v konečném pořadí se seřadili na 59. a 60. místě. Mikuláš Karlík skončil s šesti chybami na 88. příčce.

Krčmář po závodě litoval především druhé nepřesné rány na střelnici. "To byla blbá moje chyba, už jsem byl hlavou na trati. Ta položka mi seděla, vlastně všechny čtyři mi seděly. Na to, jak jsem se v té střelbě cítil, tak za dva je moc. Tam trošičku zklamání je, ale ve finálním výsledku to není úplně špatné," řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Běžecká forma ho po letní nákaze cytomegalovirem potěšila.

Mareček si vylepšil osobní maximum navzdory kurióznímu omylu, kdy do závodu odstartoval s Karlíkovou zbraní a při průjezdu stadionem ji musel u trenérů vyměnit. "Mrzí mě to. Mikuláš kvůli tomu musel ztratit nějaký vteřiny, ale bohužel. Aspoň to bude poučení a už se to snad nikdy nestane," řekl. První střeleckou položku s rezervní zbraní zvládl čistě. "Pak jsem se na tu střelbu docela soustředil, na poslední stojce už se mi hrozně klepaly nohy, takže jsem rád, že jsem to zvládl," dodal.

Voborníková minula vždy jednu ránu na obou stojkách. "Za dva je asi průměr pro tento závod. Myslím, že dneska byly téměř perfektní podmínky na střelnici, takže i ty dvě byly v podstatě dost. Ale ta jedna vždycky ulítne a člověk ani neví jak. Byť jsem se snažila být opatrná, tak stejně mi tam ty dvě jedničky ulítly," řekla pro Českou televizi Voborníková.

Její reprezentační kolegyně se na střelnici trápily. Česká jednička Davidová nasbírala pět trestných minut a nezachránil ji ani šestý nejlepší běžecký čas. Tereza Vinklárková skončila se třemi chybami na 70. místě, Lucie Charvátová minula sedm terčů (82.). Jessica Jislová kvůli nachlazení do závodu neodstartovala.

Němečtí biatlonisti překazili očekávanou norskou dominanci. Za Reesem se na druhé místo prosadil Justus Strelow, až s třetí příčkou se musel spokojit Johannes Thingnes Bö. Suverén minulých let minul dva terče, o jeden víc než soupeři, při finiši v cílové rovince navíc zlomil hůlku. Za vítězem zaostal o 25 sekund.

Vittozziová, jež obhajuje malý křišťálový glóbus v této disciplíně, vybojovala čtvrté vítězství v kariéře navzdory jedné trestné minutě před dvojicí bezchybně střílejících Němek. Druhá skončila s odstupem jediné desetiny sekundy Franziska Preussová, třetí Vanessa Voigtová ztratila 10,1 sekundy.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - vytrvalostní závod:

Muži (20 km): 1. Rees 51:27,2 (1 tr. minuta), 2. Strelow (oba Něm.) -12,1 (1), 3. J.T. Bö (Nor.) -25,0 (2), 4. Rastorgujevs (Lot.) -29,1 (1), 5. Stalder (Švýc.) -29,3 (1), 6. Strömsheim (Nor.) -39,3 (1), …14. Krčmář -1:40,0 (2), 28. Mareček -2:41,2 (1), 59. Václavík -4:52,3 (4), 60. Štvrtecký -4:59,7 (5), 88. Karlík (všichni ČR) -7:44,6 (6).

Ženy (15 km): 1. Vittozziová (It.) 44:03,9 (1), 2. Preussová -0,1 (0), 3. Voigtová (obě Něm.) -10,1 (0), 4. Knottenová (Nor.) -46,5 (1), 5. Schneiderová (Něm.) -1:01,0 (1), 6. Hauserová (Rak.) -1:07,7 (0), …30. Voborníková -3:36,1 (2), 44. Davidová -4:24,8 (5), 70. Vinklárková -6:38,9 (3), 82. Charvátová (všechny ČR) -7:51,2 (7).