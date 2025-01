Trpišovského mrzí, že nedostal šanci k odvetě. Velké zklamání, řekl o konci v Evropě

Trenér Jindřich Trpišovský zažil velké zklamání v Evropské lize, z jejíž základní fáze nedokázali fotbalisté Slavie postoupit.

"Je to pro nás velké zklamání. Zvlášť když jsme měli hned zkraje čtyři body. Jednoznačně jsme měli postoupit, zápasy jsme na to měli rozehrané, ale proteklo nám to mezi prsty," posteskl si Trpišovský.

Lídr české ligy ztratil naději na postup již před týdnem a po čtvrteční závěrečné remíze 2:2 s Malmö nakonec se ziskem pěti bodů a pasivním skóre 7:11 obsadil konečnou 30. příčku.

Stratég Slavie také pojmenoval hlavní příčiny, proč se jeho celek nevešel mezi postupujících 24 celků. "Chyby v defenzivě, neproměněné šance," vypíchl Trpišovský.

"Největší zlom byla domácí porážka s Fenerbahce. Po ní jsme se dostali pod tlak, do křeče, která vyvrcholila v Soluni na PAOK. S Fenerbahce vidím klíč k nepostupu do play off," doplnil osmačtyřicetiletý kouč.

Slavia v minulé sezoně došla do osmifinále Evropské ligy, kde vypadla s AC Milán, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996. K těmto úspěchům se tentokrát ani nepřiblížila.

V novém formátu soutěže se rozšířila ligové fáze s jednou společnou tabulkou. "Přibyly dva zápasy, což je dobře. Výborná jsou také dvě lednová utkání. Místo přípravy hrajete hned naostro a můžou přijít fanoušci," pochvaloval si Trpišovský.

Našel ale i negativa. "Chybí mi odvety, když nehrajete venku a pak domácí zápas. Třeba proti Frankfurtu mě to moc mrzí," připomněl pražský rodák čtyři zápasy doma a čtyři venku s osmi různými soupeři.

"Specifický systém, zvykáme si na něj. Problém je taky počet bodů, nevíte, kolik jich bude stačit. My jsme to nezvládli. Když dříve postupovaly ze čtyřčlenných skupin dva týmy, většinou jsme se mezi ně vešli. Teď postupuje z jedné velké dál 24 klubů a my tam nejsme," vyzdvihl hořký slávistický paradox.

Slavia vyhrála jen úvodní duel v Razgradu. Po remíze s Ajaxem Amsterdam pak prohrála pětkrát v řadě, což je její nejhorší série v historii hlavní části evropských pohárů.

Vítězství se nedočkala ani v derniéře dvou zklamaných týmů, které přišly o naději na postup již kolo před koncem ligové fáze.

Výkon Pražanů proti Malmö se zvedl až poté, co do druhého poločasu nastoupil trojlístek obvyklých členů základní sestavy Diouf, Chorý, Zafeiris. Znovu se tak ukázalo, že hráči z lavičky nepodávají takové výkony jako tradiční opory.

"Je to úhel pohledu. Nemůžete mít v kádru dvacet hráčů na úrovni Provoda. Na druhou stranu třeba Dominik Pech znovu předvedl vyspělý výkon. Byla to ideální šance pro některé hráče, aby získali minutáž na jaro," hodnotil Trpišovský.

Zároveň zdůraznil, že jenom snaha ale na Slavii nestačí. "Tady musíte každou minutu podávat maximální výkon. Na druhou stranu týmový výkon byl dobrý, i když některé individuální byly slabší. Proto je výhoda mít hráče, kteří jsou univerzální a mohou naskočit na více postech," dodal trenér týmu, který po podzimní části vede českou ligu o sedm bodů před Plzní a v neděli ho čeká domácí duel s Mladou Boleslaví.