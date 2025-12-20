Přeskočit na obsah
Sport

Je dobře, že Zaby trénuje s Němci, řekla Ledecká. Parťák z dětství ji triumfem nadchl

ČTK

Lyžařku Ester Ledeckou potěšilo páteční vítězství Jana Zabystřana v superobřím slalomu Světového poháru ve Val Gardeně, označila ho za zcela zasloužené. Trojnásobná olympijská vítězka to řekla dnes v nahrávce pro média. Ocenila práci jeho týmu, rodiny i německé reprezentace, s níž Zabystřan od loňska trénuje.

Jan Zabystřan slaví triumf v super-G ve Val Gardeně
Jan Zabystřan slaví triumf v super-G ve Val GardeněFoto: REUTERS
"Udělalo mi to obrovskou radost. Jízdu jsem viděla, byla to úžasná jízda a nezasloužil si nic jiného než vyhrát," řekla Ledecká.

Sedmadvacetiletý Zabystřan se stal v pátek prvním českým mužem, který ovládl pohárový závod ve sjezdovém lyžování. Senzačně porazil o 22 setin sekundy i hvězdného Švýcara Marca Odermatta, jenž v posledních čtyřech sezonách vždy získal velký křišťálový glóbus.

Maximem rodáka z Kadaně bylo až do pátečního životního dne osmé místo z březnového super-G v Kvitfjellu.

"Vždycky jsem věděla, že je to skvělý lyžař. Na začátku sezony měl trochu smůlu na počasí. Třeba v Beaver Creeku hodně foukalo, když vystartoval. Pokaždé to bylo s počasím trochu na hraně. Teď se ale sešlo vše a skvěle to zvládl. Byla jsem za něj strašně šťastná," uvedla Ledecká.

Olympijská šampionka ze super-G v Pchjongčchangu 2018 byla šťastná i za Zabystřanovu rodinu. Zná se dobře s jeho maminkou. "Se Zabym jsme spolu tak trochu na kopcích vyrůstali od předžáků. Zabyho dobře znám a o to větší to pro nás byla radost," podotkla.

Vedle rodiny a týmu ocenila i jeho spolupráci s německou reprezentací. Trénuje s ní od loňského roku. "Jak je vidět, tak od té doby, co je Zaby s nimi, jde jen nahoru. A je to takhle dobře," doplnila Ledecká, která dnes skončila šestá ve sjezdu SP ve Val d´Isere.

