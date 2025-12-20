Je dobře, že Zaby trénuje s Němci, řekla Ledecká. Parťák z dětství ji triumfem nadchl

Lyžařku Ester Ledeckou potěšilo páteční vítězství Jana Zabystřana v superobřím slalomu Světového poháru ve Val Gardeně, označila ho za zcela zasloužené. Trojnásobná olympijská vítězka to řekla dnes v nahrávce pro média. Ocenila práci jeho týmu, rodiny i německé reprezentace, s níž Zabystřan od loňska trénuje.
"Udělalo mi to obrovskou radost. Jízdu jsem viděla, byla to úžasná jízda a nezasloužil si nic jiného než vyhrát," řekla Ledecká.
Sedmadvacetiletý Zabystřan se stal v pátek prvním českým mužem, který ovládl pohárový závod ve sjezdovém lyžování. Senzačně porazil o 22 setin sekundy i hvězdného Švýcara Marca Odermatta, jenž v posledních čtyřech sezonách vždy získal velký křišťálový glóbus.
Maximem rodáka z Kadaně bylo až do pátečního životního dne osmé místo z březnového super-G v Kvitfjellu.
"Vždycky jsem věděla, že je to skvělý lyžař. Na začátku sezony měl trochu smůlu na počasí. Třeba v Beaver Creeku hodně foukalo, když vystartoval. Pokaždé to bylo s počasím trochu na hraně. Teď se ale sešlo vše a skvěle to zvládl. Byla jsem za něj strašně šťastná," uvedla Ledecká.
Olympijská šampionka ze super-G v Pchjongčchangu 2018 byla šťastná i za Zabystřanovu rodinu. Zná se dobře s jeho maminkou. "Se Zabym jsme spolu tak trochu na kopcích vyrůstali od předžáků. Zabyho dobře znám a o to větší to pro nás byla radost," podotkla.
Vedle rodiny a týmu ocenila i jeho spolupráci s německou reprezentací. Trénuje s ní od loňského roku. "Jak je vidět, tak od té doby, co je Zaby s nimi, jde jen nahoru. A je to takhle dobře," doplnila Ledecká, která dnes skončila šestá ve sjezdu SP ve Val d´Isere.
Špičky SPD začaly dnes ve velkém vysvětlovat páteční výroky nového šéfa resortu nominovaného právě Okamurovou stranou. Dušují se, že muniční iniciativu i nákup F-35 ještě prověří.
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že drtivá většina Ukrajinců není ochotna přistoupit na mírové podmínky, které by znamenaly úplné vyklizení Doněcké oblasti. Navzdory pokračujícím ruským útokům na energetickou infrastrukturu a sílícímu diplomatickému tlaku ze strany Spojených států zůstává odhodlání obyvatel bránit integritu země vysoké.