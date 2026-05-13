Proč to dělá? nechápe Djokoviče americká legenda. Srbovi se přitom nabízí příležitost

V Austrálii všechny překvapil. Znovu se dostal do finále grandslamu. Tam Novaka Djokoviče o rekordní zářez připravil Carlos Alcaraz. Mladý Španěl je před dalším podnikem velké čtyřky kvůli zranění ze hry, ale také Srb představuje velkou neznámou pro všechny tenisové experty.
Návrat na antuku grandslamový rekordman dlouho odkládal. Nebyl zdravotně fit. A když už v Římě nastoupil, poroučel se hned v prvním zápase po bitvě s chorvatským kvalifikantem.
„Sice jsem nehrál špatně, ale pořád nejsem na takové úrovni, na které bych být chtěl. Trénuju, tvrdě trénuju tolik, co mi jen tělo dovolí. Musím to přijmout a snažit se dál ze sebe vymáčknout co nejvíc,“ řekl novinářům v italské metropoli.
I proto jeho strategie po nepovedeném Masters spoustu lidí překvapila.
Po prohře s Dino Prižmičem se totiž osmatřicetiletý veterán stáhl ze scény a odjel znovu trénovat do Atén, kde momentálně s rodinou žije.
„Byla jsem překvapená. Samozřejmě, Novak ví, co je pro něj nejlepší, to nemůže nikdo zpochybňovat, ale moc nechápu, proč tak kategoricky zavrhnul možnost hrát ještě nějaký přípravný turnaj,“ cituje server tennis365.com bývalou americkou tenistku Tracy Austinovou.
Na programu je příští týden ještě "pětistovka" v Hamburku i o kategorii nižší turnaj v Ženevě. Djokovič se ale rozhodl startovat až v areálu Rolanda Garrose bez jediného vyhraného duelu na antuce.
„Loni přitom v Ženevě hrál a získal tam titul. Letos má za sebou celkem tři turnaje, odehrál pouze deset nebo dvanáct utkání, nerozumím tomu, proč ještě nenahraje nějaké zápasy,“ vysvětlila Austinová.
Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka si myslí, že se nedostatečná herní praxe může podepsat na Djokovičových výkonech v Paříži.
„Na grandslamu hrajete zápasy až na pět setů, na takové výkony se obvykle potřebujete pořádně rozehrát. Musí k tomu být vážný důvod, asi se stále necítí fyzicky nebo zdravotně úplně v pořádku,“ upozornila Američanka.
To Djokovič nepopírá, přesto si ale věří, že bude v Paříži tenisové špičce důstojným soupeřem.
„Už si ani nevzpomínám, kdy jsem před nějakým grandslamem necítil nějaký zdravotní problém a nic mě netrápilo. Je to frustrující, na druhou stranu je to mé rozhodnutí pokračovat v kariéře i za takových podmínek,“ dodal Srb.
Zakarpatská oblast na Ukrajině byla ve středu odpoledne cílem jednoho z největších ruských dronových útoků od začátku války. Drony létaly nad Mukačevem, Iršavou, Svaljavou i Užhorodem. Právě hlavní město Zakarpatí Užhorod leží přímo na hranici se Slovenskem. Dočasně se z bezpečnostních důvodů uzavřely všechny hraniční přechody Slovenska s Ukrajinou. Později ve středu byly hranice opět otevřeny.
Narušování vzdušného prostoru zemí východního křídla Severoatlantické aliance Ruskem ukazuje na potřebu posílit protivzdušnou obranu této části NATO, uvádí podle agentury Reuters společné prohlášení ze středečního summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky. V prohlášení také stojí, že je třeba rozšířit obrannou průmyslovou základnu navýšením výrobních kapacit a posílením dodavatelských řetězců.
Veteránská setinovka 7 Castles Trial se letos natáhla na rekordních 280 kilometrů a připravila si záludný roadbook i měřený úsek, který zmátl mnoho posádek. Na startu se blýskly nádherné historické vozy včetně majestátní Tatry 87 z roku 1950. Redakce vyrazila ve Škodě 110 R ze sbírky Škoda Muzea.
Záběry z oslav Dne vítězství v ruském Kemerovu odhalily, jak hluboko válka na Ukrajině zasáhla ruskou společnost. Reportérka státní televize při rozhovoru s matkou pohřešovaného vojáka označila její bolest za „dvojitý svátek“ a následně se musela omlouvat. Případ zároveň připomněl rostoucí počet mrtvých a nezvěstných Rusů, kteří od roku 2022 padli ve válce proti Ukrajině.
Víkendový podnik mistrovství světa silničních motocyklů pro sériově vyráběné superbiky, zkráceně WorldSBK, konaný v Mostě bude smutný. Česká motocyklová komunita tu bude vzpomínat na Kamila Holána, který minulý týden tragicky zahynul při závodě North West 200 v Irsku. Přátelé i kolegové mu vzdají hold přímo na trati i v paddocku.